Kia et Genesis confirment de nouveaux multisegments électriques dès 2021

En plus de l’Ioniq 5, le groupe Hyundai Motor prévoit de lancer les nouveaux crossovers électriques des marques Genesis et Kia en 2021. Tous deux utiliseront la nouvelle plateforme électrique E-GMP, prête à offrir une autonomie de plus de 500 kilomètres.

Confirmant les rumeurs qui courent depuis un certain temps, le groupe Hyundai Motor a officiellement confirmé le lancement d’un nouveau SUV / crossover électrique, construit sur la base de la nouvelle architecture électrique appelée «Electric-Global Modular Platform – E-GMP».

En plus de la version de production du prototype Hyundai 45, qui arrivera sur le marché sous le nom de Ioniq 5, le constructeur lancera deux modèles avec carrosserie SUV / crossover des marques Kia et Genesis, ce dernier prenant une position dans le segment premium.

«Avec le lancement de nouveaux véhicules basés sur la plate-forme de véhicules électriques nouvellement présentée, E-GMP, nous prévoyons d’offrir des options de mobilité attrayantes et respectueuses de l’environnement, répondant aux différents goûts et besoins des clients à des prix plus raisonnables», dit-il. Le président de Hyundai Motor Group, Euisun Chung, dans un communiqué de presse.

Sans donner de détails très précis sur les nouveaux crossovers électriques de Genesis et Kia, Hyundai a expliqué que la nouvelle plate-forme E-GMP est capable de fournir une autonomie de plus de 500 kilomètres et qu’une seule charge dans une station ultra rapide permet de récupérer 100 kilomètres d’autonomie en juste cinq minutes.

25 modèles électriques d’ici 2025

L’objectif à long terme du groupe Hyundai Motor est de rendre disponibles 25 modèles électriques d’ici 2020, tous basés sur cette plateforme, qui devrait représenter un chiffre d’affaires annuel d’un million d’unités dans le monde.

Offensive électrique Hyundai et Kia avec 23 nouveaux modèles

« 2021 devrait être l’année où débute notre grande transformation en un nouveau cycle de croissance », a déclaré Euisun Chung, soulignant que Hyundai va accélérer la construction et l’installation de nouvelles stations de véhicules électriques dans le monde entier. En 2021, 20 bornes de recharge rapide devraient être lancées en Corée du Sud et l’optimisation de son infrastructure de recharge en Europe en coopération avec Ionity.

