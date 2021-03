Kia dévoile le design de son EV6: c’est son premier modèle entièrement électrique dédié

Kia a révélé ce que c’est sa première voiture conçue pour être uniquement électrique, la nouvelle Kia EV6. Après un premier aperçu plus mystérieux, le premier véhicule de la marque sud-coréenne possède déjà des photographies et un design officiel, en attendant de connaître les détails techniques de ses performances. Une voiture particulièrement attrayante qui se démarque par le fait qu’elle repose sur «une nouvelle philosophie de conception», selon Kia.





Comme nous l’avons vu, c’est la première électrique dédiée de la marque. Ils espèrent pouvoir le montrer en entier plus tard ce mois-ci lors d’un événement spécial en ligne. La voiture aura une première mondiale et ne se limitera pas à son pays d’origine ou à des marchés très spécifiques.

« Opposites United » est la philosophie de conception sous laquelle il est protégé la nouvelle Kia EV6. C’est un nouveau style marqué par Kia dans lequel ils mélangent des éléments de la nature avec des créations humaines. Le résultat est ce véhicule conçu conjointement par trois équipes de conception Kia: la Corée, l’Allemagne et les États-Unis.

L’idée est utiliser ce langage de conception pour les futures voitures de la marque aussi. Kia a actuellement prévu et publiquement un total de 11 véhicules électriques, c’est le premier d’entre eux.

Le look de la Kia EV6

À commencer par son extérieur, la voiture apporte une esthétique particulière où prédominent des lignes plus arrondies. Kia utilise des adjectifs comme «simplifié», «gras» ou «moderne» pour définir ce style. Met en évidence la prise d’air avant inférieure, les poignées de porte cachées ou le pare-brise balayé. Ses feux continus se détachent à l’arrière et la conception en C.

À l’intérieur la présence de boutons est limitée et un écran audiovisuel et de navigation conjoint se démarque particulièrement gros. Malgré la limitation des boutons, il y en a quelques-uns sur le volant pour contrôler les principales fonctions du système de la voiture.

Comme avec la Hyundai Ioniq 5, cette nouvelle Kia EV6 est basé sur la plateforme dédiée E-GMP. E-GMP permet la construction de voitures électriques longue autonomie (plus de 500 kilomètres d’autonomie) avec une capacité de charge ultra-rapide (jusqu’à 80% en 18 minutes) et une accélération considérable (passant de 0 à 100 km / h en 3 secondes ).

Cependant, Les spécifications exactes de la Kia EV6 ne sont pas encore connues et il faudra attendre la fin de ce mois de mars pour cela. Le prix sera également un facteur pertinent dans cette électrique. Avec une cohérence, sous la plateforme E-GMP et en tenant compte du design du véhicule, nous sommes face à une voiture sans aucun doute prometteuse.

Plus d’informations | Kia