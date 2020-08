Kia dessine 2020 du calendrier et conçoit mieux 2021

Si 2020 n’est pas une bonne année, Kia a préféré penser à 2021. La société a mis à jour le calendrier de lancement du Brésil avec Carnival et Stinger. La fourgonnette vient dans une nouvelle génération et le coupé quatre portes avec un léger restylage du look.

Dans le cas de la minifourgonnette Carnival, qui a été officiellement introduite à l’étranger au milieu de l’année, elle apporte le nouveau langage visuel de Kia. À l’avant, une calandre plus grande avec des phares à LED fins et étroits et des DRL à LED qui rejoignent la forme de la grille. Dans une découpe se trouvent les feux de route, ainsi que les LED. Derrière, les lanternes ont été transformées en une seule barre qui traverse l’arrière.

Il a augmenté de 40 mm et l’empattement est 30 mm plus grand que la génération précédente. Il sera proposé, selon le marché, dans des configurations de trois ou quatre rangées de banque. Il y a sept, huit ou même 11 occupants.

Parmi les autres caractéristiques de la nouvelle génération, il y a une caméra interne qui permet aux occupants avant de voir qui est derrière grâce au centre multimédia. Le système a été nommé «Rear Passenger View & Talk» par Kia ». Le tableau de bord est désormais virtuel à 12,3 pouces, la même mesure que le système multimédia; qui a une intégration avec Android Auto et Apple CarPlay.

Au moins pour la Corée, Carnival sera proposé avec certaines options de moteur. Le turbodisel 2,2 200 ch, un 3,5 essence de 268 ch ou le V6 3,5 à injection directe et 290 ch. L’échange est toujours la boîte automatique à huit rapports.

Dans le cas de la «berline coupé» Stinger, les modifications sont plus légères et fondamentalement nouvelles de l’année modèle. Il a de nouveaux phares à LED, avec un nouveau positionnement des feux et DRL incorporés. À l’arrière, les lanternes ont un nouveau design et sont interconnectées par une barre LED.

D’autres changements mineurs sont les options de roues de 18 ou 19 pouces, selon le marché, avec de nouveaux designs et des embouts d’échappement plus grands, ainsi qu’un diffuseur arrière de style course à l’arrière. Un forfait «Dark Package» sera proposé. Il adopte une finition noire brillante autour du diffuseur et une couleur noire sur les embouts d’échappement et le logo de la marque.

À l’intérieur, un nouveau centre multimédia de 10,25 pouces avec système de navigation intégré. Là où il y a du cuir dans le Stinger, il y a aussi une couture avec un contraste de couleur. Le système d’éclairage interne permet 64 possibilités de couleurs.

Sous le capot le moteur V6 3.3 biturbo de 370 ch et 52 mkgf doit être conservé. La transmission est également automatique à huit rapports et la traction fait partie intégrante de la demande. Sur certains marchés, il est également proposé avec le quatre cylindres 2.0 turbo de 255 ch.