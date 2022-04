Khonshu et Marc recherchent Ammit dans l’épisode 3 de Moon Knight

Disney+ a créé un nouvel épisode de la série Chevalier de la lunequi nous offre quelque chose de complètement différent de ce à quoi nous sommes habitués Univers cinématographique Marvel. Dans ce cas, le dieu de la lune Khonshu et son avatar Marc Spector sont dans la ville du Caire pour arrêter Arthur Harrow dans sa recherche de la tombe d’Ammit. La femme de l’agent secret se rend en Égypte pour lui prêter main-forte.

Pendant ce temps, Marc Spector et Steven Grant ont une relation tendue partageant un seul corps pour leurs esprits fracturés. Ils tiennent tous les deux des conversations entre eux à travers des réflexions. Par exemple sur le tranchant du couteau d’un méchant ou dans un miroir. Apparemment Khonshu il cherche désespérément à arrêter Harrow et appelle à une ennéade : le rassemblement des dieux égyptiens sur Terre à travers leurs avatars humains.

La recherche de la tombe d’Ammit

Ce nouvel épisode disponible sur Disney+ a montré le reste des divinités égyptiennes dans un « jugement » contre Arthur Harrow qui ne s’est pas passé comme ça Khonshu J’esperais. En effet, ses pairs lui reprochent la manière dont il s’immisce dans les affaires de l’humanité, se référant même à Chevalier de la lunece costume qui donne des pouvoirs spéciaux à l’avatar du dieu de la lune.

Ensuite, le procès se termine avec Harrow exempt de culpabilité et d’accusation, mais l’une des déesses avertit Spector que s’il trouve la tombe de Senfu, cela le guidera directement vers l’endroit où reposent les restes d’Ammit. Layla se présente pour aider Marc dans cette quête qui finit par les mener directement à Anton Mogart, interprété par Gaspart Ulliel, récemment décédé, qui est honoré à la fin de l’épisode d’une plaque.

Anton a la tombe de Senfu en sa possession et grâce au passé qu’il partage avec Layla il permet à Marc d’examiner l’endroit, cependant, grâce à une dispute entre Spector et Steven tout devient incontrôlable et Chevalier de la lune Vous devez vous présenter pour combattre les mercenaires travaillant pour l’hôte hostile. Ensuite, Harrow se présente également sur les lieux.

D’autre part, Steven a déchiffré la carte mais a besoin d’une constellation d’étoiles du passé pour trouver l’emplacement. Khonshu lui dit qu’il peut l’aider et modifie le ciel en rendant visibles les étoiles nécessaires pour atteindre Ammit, puis les dieux décident d’enfermer Ammit. Khonshu dans une relique Harrow est présent avec les divinités et dit au dieu de la lune qu’il aimait causer de la douleur en son nom et que c’est son plus grand péché… mais cela « victoire ultime » c’est grâce à lui.

