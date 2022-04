Khloe Kardashian répond aux mom-shamers qui disent qu’elle tient « trop » sa fille True

Khloe Kardashian n’est pas là pour critiquer ses choix parentaux.

Kardashian, 37 ans, a combattu les commentaires en ligne après avoir été photographiée sur le tapis rouge lors de la première de « The Kardashians » tenant sa fille de trois ans, True, qu’elle partage avec son ex Tristan Thompson.

« Pour les gens qui disent que je tiens trop True… numéro 1, je vais tenir mon bébé jusqu’à ce que je ne puisse plus la tenir », a-t-elle écrit sur Twitter. « Numéro 2 quand il y a des tonnes de caméras autour, des lumières clignotantes, des (paps) criant des choses… Je veux que mon bébé se sente en sécurité. Inquiétez-vous pour vos propres enfants. Nous sommes bien ici.

La star de télé-réalité a reçu des commentaires de soutien dans les réponses de ses tweets, avec un fan en écrivant, « Ma mère m’a aussi tenue, même quand j’étais grande. Je l’aime et même si je ne pouvais pas le supporter parfois, elle m’a donné des genoux !

Un autre utilisateur de Twitter a écrit« Ma fille a 13 ans et elle est plus grande que moi et elle s’assoit encore sur mes genoux pour des câlins de temps en temps ! Ce n’est littéralement l’affaire de personne d’autre, mais nous devrions câliner nos enfants aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Cela diminue avec le temps, alors profitez-en alors que vous pouvez et n’écoutez pas les ennemis xx. »

« Les gens se plaignent sérieusement d’une maman qui tient leur enfant de 3 ans ?!? » un utilisateur a écrit dans un fil de trois tweets. « C’était probablement le premier ‘tapis rouge’ de True et le moyen le plus simple de faire en sorte que True (ET maman !) se sente en sécurité, c’est dans les bras de sa mère ! Tout parent qui ne prend PAS son enfant… (ou ne réconforte pas son enfant quand l’enfant est trop lourd pour être pris dans ses bras) lorsqu’il a peur et a besoin de se sentir en sécurité, quel que soit l’âge de son enfant, doit avoir ses priorités droit! »

Ils ont conclu leur fil, en écrivant, « Ne rabaissez pas Khloe simplement parce qu’elle est une maman aimante et compréhensive ! Je suis désolé pour ces enfants qui se plaignent, pour être honnête… »

Kardashian et True ont enfilé des robes en soie aux tons neutres pour la première de la nouvelle émission de téléréalité de la famille sur Hulu. Kardashian a partagé une série de photos d’elle-même et de sa fille dans un post Instagram vendredi, le lendemain de la première.

True portait une mini-robe de style mod à col haut sur le tapis rouge avec une paire de baskets montantes blanches tandis que sa mère portait une robe moulante de style sirène ornée d’un corsage transparent.

La star de télé-réalité protège farouchement sa fille depuis sa naissance, en particulier lorsqu’il s’agit de veiller à son bien-être.

Dans une interview avec Health en novembre dernier, Kardashian s’est ouverte sur le fait de donner le bon exemple à True, déclarant au magazine : « Quand il s’agit de nourriture, j’ai eu tellement de problèmes. Ce n’était pas d’une seule personne, je suppose juste de la société ou de la façon dont les gens critiquaient mon corps.

Kris Jenner, Ben Winston, Khloé Kardashian, True Thompson et Kim Kardashian assistent à la première à Los Angeles du nouveau spectacle de Hulu « The Kardashians » aux studios Goya le 07 avril 2022 à Los Angeles, Californie. Kevin Mazur / Getty Images pour ABA

Lorsqu’on lui a demandé de veiller à ce que sa fille maintienne sa santé émotionnelle et physique, Kardashian a déclaré: « Je ne joue pas quand il s’agit de True. »

« Elle est très grande. Les gens diront toujours : « Elle est si grosse » », a-t-elle expliqué. « Et je dirai: » Oh, elle est si grande. J’essaie de les rendre plus descriptifs. Je sais ce qu’un adulte veut dire quand il dit ça, mais je ne veux pas qu’il interprète mal ça.