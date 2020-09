Khloe Kardashian: que se passe-t-il avec l’ex Tristan Thompson maintenant?

09.05.2020 à 12h03

Khloe Kardashian se fiche de ce que les autres pensent de sa vie amoureuse, car on dirait qu’elle se rapproche de Tristan Thompson.

L’actrice de “L’incroyable famille Kardashian” a apparemment relancé sa romance avec Tristan Thompson, avec qui elle élève True, sa fille de deux ans.

Critique des fans

Auparavant, Khloe Kardashian avait rompu avec le basketteur après l’avoir trompée à plusieurs reprises. La décision d’avoir une deuxième chance a suscité beaucoup de critiques de la part de ses fans – mais une connaissance affirme maintenant que Khloe n’est pas intéressée par les voix critiques.

“À ce stade, Khloe ne se soucie vraiment pas si ses fans conviennent qu’elle est avec Tristan”, a déclaré l’initié.

Votre fille devrait grandir harmonieusement

“Elle a déjà tout traversé et accepte que ses fans aient leur propre opinion, souvent négative, à ce sujet.” La reine de télé-réalité de 36 ans veut juste se concentrer sur l’éducation de sa fille True dans un environnement harmonieux.

Elle s’inquiète pour True

La connaissance révèle à Us Weekly: «Khloe est très inquiète pour sa petite fille, elle veut l’élever avec son père, elle le veut dans sa vie et arranger les choses avec Tristan. Elle veut juste une relation saine. Les Kardashian-Jenners les soutiennent et ne les jugent pas. Ils veulent juste que Khloe soit heureuse, qu’elle règle les choses et qu’elle soit un bon exemple de True. “

Flirt violents

Dans la saison actuelle “Keeping up with the Kardashians”, il craque encore et encore entre Khloe et Tristan. Aussi violemment que les deux stars flirtent et flirtent l’une avec l’autre, ce n’est qu’une question de temps avant que Khloé Kardashian et Tristan Thompson ne réinstallent. La chimie entre les deux est juste.

Il n’est pas tout à fait clair quand la conversation a été filmée. Leurs vêtements chauds indiquent que le tournage a eu lieu en hiver. Cela signifierait que le retour amoureux n’est pas une chose nouvelle, mais c’était il y a des mois.

