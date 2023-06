Khloé Kardashian était en rendez-vous avec la star de ‘365 Days’ Michele Morrone, après tout

Kim Kardashian a joué le rôle d’entremetteuse dans le dernier épisode de « The Kardashians ».

Dans la saison trois, épisode quatre, de « The Kardashians », Kim Kardashian a déclaré qu’elle voulait aider Khloé Kardashian à retrouver son rythme en l’organisant à un rendez-vous avec l’acteur de « 365 jours » Michele Morrone pendant que la famille était à Milan.

Michele Morrone dans « 365 jours ». Photo d’Alay

« Je suis tellement passeuse et mon plan pour Khloé est de retrouver son mojo à Milan », a-t-elle déclaré dans son confessionnal.

« Ouais, je ne savais pas que j’avais perdu mon mojo », a déclaré Khloé Kardashian en riant. « Mais je suppose que Kim pense vraiment que je l’ai fait, alors nous devons trouver cette mère—– quelque part. »

Kim Kardashian a noté qu’elle pensait que Morrone, un acteur italien, serait bon pour sa sœur après avoir vu sa performance torride dans « 365 Days ».

« C’est comme cette émission super romantique, chaude et sexuelle », a déclaré Kim Kardashian.

« Il est comme le gars le plus sexy », a-t-elle ajouté.

Afin de les faire se rencontrer, le créateur de Dolce & Gabbana, Domenico Dolce, a fait asseoir Khloé Kardashian et Morrone côte à côte lors du défilé de mode Dolce & Gabbana « Ciao, Kim » de Kim Kardashian en septembre 2022.

« Khloé va mourir. Khloé va être tellement excitée », a déclaré Kim Kardashian. « Ce type n’a aucune idée que nous faisons tout un épisode sur lui. »

Comme les fans s’en souviennent, Khloé Kardashian et Morrone ont déclenché des rumeurs de rencontres l’automne dernier lorsque Morrone a partagé une photo de lui embrassant Khloé Kardashian dans les coulisses du spectacle.

À l’époque, les représentants de Morrone ont nié que lui et Khloé Kardashian étaient liés, déclarant à 45secondes.fr.com : « Il n’y a rien dans l’histoire. Ils étaient au salon D&G et on leur a demandé de prendre une photo ensemble. Michele pensait que Khloe était très gentille, mais c’est l’étendue de l’histoire. Aucune relation à proprement parler.

Khloé Kardashian aux CFDA Fashion Awards le 07 novembre 2022 à New York. Kevin Mazur / WireImage

Dans un aperçu du clip de l’épisode cinq, les fans ont pu voir le moment où ils se sont rencontrés devant la caméra, et il semble que Khloé Kardashian ait été vraiment séduite par l’acteur.

« Je pense qu’il est super chaud », a-t-elle déclaré dans son confessionnal. « Il est comme un homme.”

L’intérêt de Khloé Kardashian pour Morrone survient après qu’elle a rompu avec son ex et le père de ses deux enfants, Tristan Thompson.

Dans la troisième saison de « The Kardashians », elle a dit qu’ils étaient officiellement terminés. Khloé Kardashian a découvert qu’il avait engendré un enfant avec une autre femme, Maralee Nichols, en mars 2021, alors qu’ils étaient en couple.

« Je m’assure qu’il sache que tout tourne autour des enfants parce que c’est si facile de retomber dans le ‘Hey, regardons un match’ ou ceci ou cela », a-t-elle déclaré dans l’émission. « Par exemple, je ne peux pas laisser ces vieux les habitudes entrent facilement dans ma vie, ce n’est pas ce que je veux.