Khloé Kardashian et Tristan Thompson sont de retour ensemble: détails et controverses

Il semble que Khloé Kardashian et Tristan Thompson soient de retour ensemble, et Internet se déchaîne.

Sur la base d’une publication récente sur Instagram, il semble que la star de télé-réalité et la plus jeune sœur de Kardashian se soient réconciliées avec le célèbre père infidèle de son enfant, Tristan Thompson.

La star de télé-réalité a révélé sa relation renouvelée dans un post Instagram commémorant le 30e anniversaire de Tristan le 13 mars, rendant apparemment leur relation à nouveau publique.

Mais faut-il juger Khloé et Tristan se remettre ensemble?

Khloé a fait l’éloge de son partenaire sous une série de photos du couple avec leur fille, True, lors de la célébration de l’anniversaire de Tristan. La femme de 36 ans portait pour l’occasion une robe portefeuille courte à clous d’argent, associée à un eye-liner d’ailier et une queue de cheval haute et élégante.

« Ceux qui sont censés être sont ceux qui traversent tout ce qui est conçu pour les déchirer et ils en ressortent encore plus forts qu’ils ne l’étaient auparavant », a déclaré Khloé sous-titré les images, faisant référence au drame précédent dans sa relation avec le joueur de la NBA.

«Merci de m’avoir montré tout ce que vous avez dit que vous le feriez», a-t-elle poursuivi. «Pour le père que vous êtes. Pour le meilleur ami que j’ai en toi. Je suis reconnaissant de ne pouvoir absolument rien faire avec vous et cela ressemble à tout.

«J’espère que vous savez aujourd’hui et tous les jours à quel point vous êtes aimé par moi et par tant d’autres», a déclaré Khloé à Tristan. «Joyeux anniversaire TT! Bienvenue à 30 ans! »

Elle a conclu en se réjouissant de l’avenir du couple ensemble: «Je ne peux pas attendre tous les souvenirs. C’est à ce moment que la vie commence à s’améliorer! »

La réunion est controversée, compte tenu de l’infidélité passée – et très publique – de Thompson.

En 2018, la star du basket a été filmée en train d’embrasser une autre femme quelques jours à peine avant que sa petite amie d’alors, Khloé, ne donne naissance à True.

Le couple s’est réconcilié, mais apparemment, Tristan n’avait pas changé.

À la mi-février de l’année suivante, Tristan a de nouveau été dénoncé pour avoir trompé Khloé – cette fois avec Jordyn Woods, alors meilleure amie de sa sœur Kylie.

La révélation a été dévastatrice pour la famille, qui a déjà peu de personnes en qui elle peut avoir confiance, et Jordyn a été rapidement exilée de leur cercle.

Cependant, il semblerait que ces scandales soient de l’eau sous le pont, car, selon la publication Instagram de Khloé, le couple semble être heureux de se remettre ensemble.

Kim Kardashian et Kris Jenner ont également souhaité à Tristan un joyeux anniversaire sur le site de médias sociaux.

«Joyeux 30e anniversaire», Kim a sous-titré un selfie d’elle et de Tristan, marquant le compte de l’athlète.

«Honnêtement, je suis si fière de vous appeler mon frère», a-t-elle écrit. «Je sais que nous l’avons traversé, mais nous sommes sortis plus forts et plus proches et je suis juste reconnaissant que Khloe ait une meilleure amie en vous!» Kim a également appelé Tristan « un grand père » à True.

Le message de Kris qualifiait Tristan de «fils, frère, père, ami, partenaire et oncle formidables».

«Nous vous aimons beaucoup», a déclaré la matriarche.

De plus, Khloé et Tristan ont révélé le mois dernier qu’ils prévoyaient d’avoir un autre bébé et avaient congelé leurs embryons en vue d’agrandir leur famille.

À la lumière de l’histoire chargée entre les deux, cependant, les spectateurs ont jugé bon de spéculer sur leur reconnexion.

Les fans continuent de remettre en question l’intégrité de Tristan, qu’il le mérite ou non.

«Laissez-moi lui donner une semaine», a commenté un fan.

«Donnez-le jusqu’à ce qu’elle soit à son 9e mois de sa 2e grossesse», a répondu une autre.

D’autres ont critiqué Khloé pour avoir pardonné à Tristan tandis que Jordyn restait en mauvais termes avec la famille.

«Khloe Kardashian doit à Jordyn des excuses publiques», a écrit un utilisateur de Twitter, affirmant que Khloé avait «traîné cette fille dans la boue juste pour ramener Tristan».

«C’est Khloe qui reprend Tristan et ne veut plus jamais parler à Jordyn à ma place», a posté un autre. «Les femmes ne s’aiment pas.»

Cependant, toute preuve que Khloé a attaqué Jordyn comme elle est accusée reste absente.

Khloé a d’abord blâmé Woods pour l’incident, l’appelant publiquement «la raison pour laquelle ma famille s’est séparée», mais elle a ensuite rétracté sa déclaration et expliqué sa forte réaction dans une série de tweets.

La personnalité de la télévision a écrit qu’elle était «une montagne russe d’émotions» après les événements et qu’elle avait «dit des choses que je n’aurais pas dû».

Elle a expliqué qu’elle savait déjà que son petit ami était un tricheur mais qu’elle était choquée par la trahison de son ancien ami de la famille, Jordyn.

«Mais Jordyn ne doit pas être blâmé pour la rupture de ma famille», a poursuivi Khloé. «C’était la faute de Tristan.

À la lumière de ces reçus, les tweets accusant Khloé de rejeter le blâme sur l’autre femme dans la situation semblent être plus révélateurs de leur propre parti pris. Opposer les femmes les unes aux autres est assez courant dans les médias sans servir de cadre à de telles allégations.

La marée de l’opinion publique semble affecter Khloé, comme le clan Kardashian l’a précédemment évoqué sur KUWTK.

Dans un extrait de la 20e saison de l’émission qui a été partagé sur Instagram le mois dernier, Kim et Tristan ont discuté de la réaction de Khloé aux rumeurs et aux jugements sur sa relation.

Kim a dit à Tristan que la décision de Khloé de le reprendre ne concernait plus simplement «se remettre du passé», mais était désormais «surtout ce que les autres vont penser».

Tristan était d’accord. « Elle porte une valise des opinions et des pensées des autres », a ajouté la star du basket-ball.

Ironiquement, certains de ces jugements injustes ont fait surface dans la section des commentaires sous le message.

«Alors… Kylie est-elle autorisée à être à nouveau amie avec Jordyn?» a demandé un utilisateur d’Instagram.

Khloé était tellement bouleversée par l’hypothèse derrière cette question qu’elle a répondu au commentaire par un paragraphe en colère.

«J’en ai tellement marre de ce récit que je contrôle ma sœur ou je dicte avec qui elle choisit de s’entourer», a écrit Khloé.

«Je n’ai jamais dit à ma sœur avec qui elle pouvait être amie», a-t-elle souligné. «C’est une adulte, qui peut faire tout ce qu’elle veut. Je la soutiendrai dans tout et tout ce qu’elle veut faire!

«J’aime ma sœur sans condition», a poursuivi Khloé.

«Cela signifie que peu importe avec qui elle choisit d’être amie, j’aimerai, respecterai et valoriserai toujours ma sœur sans condition! Elle est ma partenaire de vie et je respecterai toujours ce qu’elle choisit! Au fait, je n’ai aucun ressentiment envers qui que ce soit !!! Vraiment. Mon cœur ne porte aucune haine.

Peut-être devrions-nous simplement être heureux pour Khloé et Tristan, et leur souhaiter le meilleur.

Nous savons tous, dans un sens logique, que la télé-réalité n’est pas la réalité, mais il peut être tentant de croire que nous connaissons toute l’histoire quand on nous donne autant d’informations sur la vie personnelle des gens.

Remplir les blancs avec des spéculations est quelque chose que les fans font depuis des décennies, mais il est important de se rappeler que personne n’existe pour le divertissement des autres.

Selon Khloé, le lien de la famille avec Jordyn Woods est entre Jordyn et Kylie, et rejeter le blâme sur Khloé sans connaître les détails privés de la relation est injuste.

Khloé a exprimé dans son post Instagram que Tristan avait tenu ses promesses de changement, et bien que ceux de l’extérieur ne puissent pas confirmer son affirmation, nous n’avons aucune raison valable de la nier.

Les Kardashians ne sont pas définis par les chiffres qui traversent notre flux Instagram, comme les critiques de Photoshop ont tenu à le souligner. Il y a des êtres humains derrière ces constructions publiques.

Et les familles, même celles qui existent aux yeux du public, sont bien plus que du fourrage pour le théâtre.

