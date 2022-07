Khloe Kardashian et Tristan Thompson étaient-ils fiancés avant son scandale de paternité ?

Les fans de Kardashian revisitent la théorie selon laquelle Khloe Kardashian et Tristan Thompson étaient fiancés avant leur dernière rupture.

Dans un forum Reddit dédié à la célèbre famille, un utilisateur a publié plusieurs photos consistant en Kardashian exhibant, ce qui semble être, une bague de fiançailles plutôt énorme.

« Pensez-vous que la série discutera un jour du fait que [Khloe] et [Tristan] étaient manifestement fiancés avant de rompre ? » ont-ils écrit, faisant référence à la série Hulu de la famille, « Les Kardashian ».

Les fans ont émis l’hypothèse que les Kardashian tenteraient d’enterrer l’histoire afin de sauver la face, mais il existe de nombreux indices suggérant que le couple controversé était plus sérieux qu’on ne le pensait auparavant.

Khloe Kardashian et Tristan Thompson étaient-ils fiancés ?

Kardashian n’a jamais confirmé ses fiançailles avec Thompson, mais a publié à plusieurs reprises des photos montrant ce qui ressemble à une bague de fiançailles au printemps 2021 – nous savons maintenant que le couple était secrètement de retour ensemble et prévoyait d’avoir un deuxième enfant à ce moment-là.

Dans la dernière saison de « The Kardashians » sur Hulu, Kardashian a parlé de l’emménagement de Thompson dans sa nouvelle maison avec elle et True, probablement parce qu’à ce moment-là, les deux attendaient déjà un bébé via leur mère porteuse.

Ces épisodes ont été filmés tout au long de 2021 avant décembre lorsque Kardashian a appris que Thompson avait engendré un enfant avec Maralee Nichols et a annulé leur relation une fois pour toutes.

Tristan Thomspon aurait dit à Maralee Nichols qu’il était fiancé à Khloe Kardashian.

Selon US Weekly, des documents judiciaires soumis par Nichols montraient des messages Snapchat prétendument envoyés par Thompson au printemps 2021.

Alors que la star de la NBA a affirmé que les messages étaient faux, les avocats de Nichols ont fait valoir qu’ils montraient sa « réticence » et son « refus » de soutenir leur fils.

Dans un message d’avril 2021, Nichols a écrit : « Vous venez littéralement de me dire que vous êtes fiancé et que vous essayez d’être avec votre famille… Je ne savais même pas que vous étiez fiancé. Tu as l’habitude de me traiter comme absolument [sic] merde et toute cette situation a été bouleversante.

Quelques jours plus tard, Thompson aurait répondu : « Je suis fiancé mais je serai bientôt marié. Je t’ai dit que je ne veux pas et ne peux pas être dans l’enfant[‘s] la vie du tout en aucun cas… Pourquoi ne pas attendre jusqu’à ce que yoj [sic] trouver la bonne personne avec qui fonder une famille. Pourquoi voudriez-vous un bébé avec un homme fiancé[?] Tu veux garder une erreur.

Selon le dossier, Thompson aurait dépensé 2 millions de dollars sur le ring et, en mai 2021, a déclaré à Nichols que lui et Kardashian prévoyaient de quitter la Californie.

« Juste un avertissement moi et mon fiancé [sic] va annoncer publiquement sa sortie [sic] mariage », aurait-il écrit. « Juste un avertissement. Nous quittons probablement le pays en septembre et vivons soit en Europe, soit dans les Caraïbes. Mieux vivre pour nous et notre famille loin des bs d’Amérique.

Les fans pensent que Khloe Kardashian ne confirmera jamais ses fiançailles.

Les fans ont immédiatement répondu aux commentaires sous le message Reddit, exprimant leurs réflexions sur la question de savoir si l’ancien couple était fiancé ou non à un moment donné.

« Non. J’ai l’impression que lorsque j’en parle à d’autres fans*, c’est une connaissance de niche. Je pense qu’ils se sont fiancés en avril et ont rompu en juin. C’est fou quand tu couches dans la chronologie de Maralee – essayait-il de la piéger ? » un utilisateur a commenté.

Selon la chronologie de leur relation, en mars 2021, Kardashian et Thompson ont célébré ensemble son 30e anniversaire, où ils étaient présumés s’être remis ensemble après avoir partagé des photos de la fête qu’elle avait organisée pour lui.

C’est également au cours de ce mois que Thompson a trompé Kardashian avec Nichols.

Un autre utilisateur a ajouté : « Malheureusement non. Je pense que si Maralee n’était jamais tombée enceinte. Leurs fiançailles et leur maternité de substitution auraient fait partie de la série. C’est pourquoi l’histoire de Khloe était si limitée et bizarre. Ils ont dû beaucoup en éditer. »

Au cours de la finale de la saison 1 de « The Kardashians », toute la famille, y compris Khloe, a découvert que Thompson était le père d’un bébé avec une autre femme. Avant la révélation, Kardashian était très ouverte sur sa relation avec Thompson, qui se passait très bien.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.