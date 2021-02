Khloe Kardashian est fiancée : sa bague fait fureur

La cadette des Kardashian attire l’attention du grand public depuis quelque temps. La raison ? Elle porte désormais une grosse bague massive. Bien évidemment, elle l’a placée à son annulaire gauche et elle ressemble bel et bien à une bague de fiançailles. S’est-elle vraiment remise avec le fameux Tristan ? Que représente réellement ce bijou ?

Khloe Kardashian et Tristan Thompson : enfin fiancés ?

La star de la téléréalité n’arrête plus de faire parler d’elle depuis sa mésaventure avec Tristan. En effet, les deux tourtereaux se sont désormais remis ensemble. Les gestes de Khloé Kardashian montrent aussi une promesse d’engagement. Depuis le réveillon de Noël jusqu’à ce jour, ses fans ont les yeux tournés vers elle. Pour cause, elle a été vue à Boston au côté de sa fille. Elles passaient un bel après-midi ensemble en allant au parc et en se promenant dans le Massachusetts.

La star portait à ce moment, un bonnet à l’effigie de la nouvelle équipe de son copain. Elle le combinait avec un masque de protection, des lunettes de soleil et une longue doudoune pour se tenir au chaud. Bien que sa tenue ait frappé le regard des paparazzis, sa jolie bague massive au doigt les secouait encore plus. D’ailleurs, elle l’a montrée fièrement aux fans. Effectivement, l’anneau qu’elle portait a piqué la curiosité de ces derniers puisqu’elle n’a pas l’air d’un simple bijou de fantaisie. Pour preuve, elle est ornée d’un gros diamant. Est-il vraiment possible que le couple se fût fiancé à l’abri des regards ?

La bague de Khloe : une preuve d’engagement selon les internautes

Bien qu’une des proches de la star ait démenti ces rumeurs, ses fans en sont plus que convaincus. Effectivement, Khloe Kardashian s’est baladée avec son rocher massif spectaculaire. Elle en met plein la vue ! De même, le bijou arbore un design chic et extravagant à la fois. De nombreux commentaires sur le net confirment que la cadette des Kardashian n’avait pas peur de montrer sa bague au monde entier. Notez que vous pouvez trouver toute sorte de bijoux dans des sites comme https://lajoliemaison.fr.

Comme indiqué précédemment, cette dernière est un peu bling-bling par sa grande taille. Khloé la mettait quand elle s’est baladée ou lorsqu’elle faisait les courses. Quoi de mieux pour séduire ses fans ? Elle ne cesse de confirmer ce que ses fans redoutent le plus. Ses fiançailles avec le basketteur de la NBA ! Ce soupçon est né suite au déménagement de ce dernier au côté de sa fille True dans le but justement de passer un peu plus de temps avec celle-ci.

Cette initiative a également permis de souder le couple. Bien que certains followers soient contents pour la sœur de Kim Kardashian, d’autres le sont moins. Dans tous les cas, ils pensent qu’il ne s’agirait pas uniquement de fiançailles. Ils s’attendent à d’autres engagements plus sérieux dans un avenir proche. Ses fans sont aussi convaincus qu’un nouvel évènement se profile à l’horizon. La star de 36 ans préparerait-elle sa deuxième grossesse ? Pour le moment, l’image qu’elle évoque prouve carrément le contraire. En effet, elle pose toujours avec son ventre plat et ses abdos.

Petit rappel sur l’histoire du couple

Khloe Kardashian est une femme d’affaires. Depuis le tournage de l’émission L’incroyable famille Kardashian, elle a fait sa place dans le monde de la téléréalité. Après avoir passé des années avec Lamar, elle s’est mise avec Tristan Thompson en 2017 qui est d’ailleurs, le papa de sa fille. Cette relation, bien qu’elle se soit bien passée avant, elle n’a pas connu un bon déroulement.

Selon les sources, l’athlète de 29 ans a trompé la maman de True plusieurs fois. Elles confirment justement qu’il a fréquenté d’autres filles pendant la grossesse de la star et même à quelques mois de la naissance de son bout de chou. Aussi, il a déjà embrassé Jordyn Woods, l’ex-meilleure amie de Kylie Jenner à une soirée. Tous ces événements ont déclenché la rupture du couple.

Néanmoins, Khloé s’est accrochée au lien qu’il a eu avec le papa de True Thompson. Elle voulait en effet ressouder sa petite famille, et visiblement elle y est arrivée. De plus, une source restée dans l’anonymat a confirmé que depuis leur réconciliation, Tristan n’est plus le même et est prêt à fonder une famille de manière permanente.