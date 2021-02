Khloe Kardashian dit au troll de « fermer le f ** k » sur le commentaire de Kylie et Jordyn

Khloe Kardashian s’est adressée à Instagram pour dire qu’elle était « fatiguée du récit » qu’elle contrôle sa sœur.

Khloe Kardashian a critiqué une personne sur Instagram en lui demandant si elle laisserait Kylie Jenner et Jordyn Woods redevenir amis.

Les fans des Kardashians sauront probablement déjà que Kylie Jenner et Jordyn Woods étaient les meilleurs amis. Cependant, leur amitié a pris fin après que le petit ami de Khloe, Tristan Thompson, ait embrassé Jordyn alors que Khloe et Tristan étaient toujours ensemble. Khloe et Tristan se sont séparés mais ils se sont remis ensemble en 2020 et les gens se demandent maintenant si Kylie et Jordyn vont se réunir.

Dans l’état actuel des choses, Kylie et Jordyn n’ont pas été aperçus en public depuis le drame initial qui s’est déroulé en 2019. Cependant, une personne vient de demander à Khloe si Kylie et Jordyn sont autorisés à être à nouveau amis et Khloe ne s’est pas du tout retenu.

LIRE LA SUITE: Caitlyn Jenner explique pourquoi Kylie et Kendall l’appellent toujours «papa»



Khloe Kardashian dit que si Kylie Jenner peut être amie avec Jordyn Woods. Photo: E !, @kyliejenner via Instagram

Hier (18 février), L’incroyable famille Kardashian Le compte de fans @kardashianvideo a publié un tout nouveau clip de l’émission dans lequel Kim demande à Tristan de se remettre avec Khloe. Étant donné qu’ils semblent être de nouveau en bons termes maintenant, un fan a commenté: « Alors … Kylie est-elle autorisée à être à nouveau amie avec Jordyn? » et Khloe elle-même a remarqué le commentaire.

En réponse, Khloe a applaudi: « Je suis tellement fatiguée de ce récit que je contrôle ma sœur ou je dicte avec qui elle choisit de s’entourer. Jamais je n’ai jamais – et je veux dire JAMAIS – dit à ma sœur qui elle peut être amie. Elle est une adulte, qui peut faire tout ce qu’elle veut. Je la soutiendrai dans tout ce qu’elle veut faire! «

Khloe a ajouté: « J’aime ma sœur sans condition! Cela signifie que peu importe avec qui elle choisit d’être amie, j’aimerai toujours, respecterai et valoriserai ma sœur sans condition! Elle est ma partenaire de vie et je respecterai toujours ce qu’elle choisit! »



Khloe Kardashian répond au troll pour demander si Kylie Jenner peut être amie avec Jordyn Woods (2). Photo: E !, @kardashianvideo via Instagram

Khloe a terminé le message en écrivant: « Au fait, je n’ai aucun ressentiment envers qui que ce soit !!! Vraiment. Mon cœur ne porte aucune haine. À moins que vous ne sachiez vraiment de quoi vous parlez, respectueusement, FERMEZ LA BAISE! «

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂