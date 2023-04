Khloé Kardashian dévoile une suture sur son visage après le retrait d’un mélanome : VIDEO

in

Khloé Kardashian a montré le problème de santé auquel elle était confrontée.

© HuluLa star d’Internet a révélé à quoi ressemblait son visage après le retrait d’un mélanome

Célébrité d’Internet et femme d’affaires, Khloé Kardashian, a révélé qu’un mélanome avait été retiré de son visagesi récemment il a été vu avec une cicatrice d’environ quatre centimètres sur le visageainsi que des bandages sur le côté gauche.

Et c’est que ce jeudi la bande-annonce de la saison 3 de Les Kardashian qui est sur le point d’atteindre Hulu et Star + pour l’Amérique latine. À l’avance, nous voyons non seulement les drames familiaux entre les sœurs, mais aussi les problèmes auxquels elles sont chacune confrontées, y compris le cancer de Khloé.

« Ceci, sur votre visage, est très préoccupant. » Kris Jenner, la matriarche de la famille, s’entend dire alors qu’une autre amie s’approche de Khloé pour exprimer qu’elle ne l’a jamais vue aussi triste et que Kendall commente l’état de santé de sa sœur aînée : « il ne dort pas et a perdu beaucoup de poids« .

Bien que tous les détails puissent être vus dans la troisième saison de Les KardashianKhloé avoue devant la caméra que « c’est bien plus grave que ce à quoi je m’attendais » et que « le mélanome est mortel« .

Après que des fans lui aient demandé ce qui était arrivé à son visage en février dernier, Khloé a souligné qu’une tumeur avait été enlevée, mais qu’elle allait tout à fait bien maintenant : « tout va bien et sain à merveille« , a-t-il déclaré il y a quelques mois dans un post Instagram.

Quand est la première de la saison 3 Les Kardashian? La nouvelle saison arrivera sur Hulu (pour les États-Unis) et Star+ pour l’Amérique latine le 25 mai. La bande-annonce promet de montrer le mariage de Kourtney avec Travis Barker, ainsi que son combat avec Kim Kardashian, ainsi que le divorce de cette dernière avec Kanye West.

