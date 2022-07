Khloé Kardashian a subi des pertes de mémoire après un horrible accident de voiture

Khloé Kardashian raconte la majeure partie de sa vie en ligne pour que le monde puisse la voir, mais tout comme nous, elle a des secrets de son passé qui l’affectent aujourd’hui.

La fondatrice de « Good American » a connu des moments difficiles à l’adolescence et, au fil des ans, a laissé les fans découvrir l’un des moments les plus traumatisants de sa vie.

Khloé Kardashian a perdu la mémoire après un accident de voiture à l’adolescence.

Khloé a eu un grave accident de voiture à l’adolescence qui l’a laissée avec un traumatisme crânien.

Dans un épisode de 2013 de « Keeping Up With the Kardashians », Khloé a rendu visite à un chiropraticien avec ses sœurs aînées, Kim et Kourtney.

Là-bas, la star a parlé franchement d’un accident de voiture dans lequel elle était à 17 ans après que Kourtney lui ait suggéré de se faire soigner pour la perte de mémoire.

« Peut-être qu’il pourrait faire quelque chose pour vos problèmes de mémoire », dit Kourtney dans le clip.

« Certaines personnes ont juste des pertes de mémoire… n’est-ce pas? » Khloé s’interroge. La perte de mémoire à laquelle Khloé fait référence ici provient de la collision dans laquelle elle a eu alors qu’elle n’avait que 17 ans, dont elle ne se souvient même pas de la plupart.

« J’ai eu un accident de voiture en 2001. La voiture a perdu le contrôle, a heurté un poteau. Je veux dire, je sais que j’ai eu une commotion cérébrale très lourde », a déclaré Kardashian au chiropraticien.

Khloé a déclaré qu’elle avait perdu connaissance après l’accident et qu’elle ne s’était réveillée qu’à son arrivée à l’hôpital. La star dit qu’elle a même pris l’une de ses sœurs pour sa mère.

« Votre corps a été très durement touché, donc avec cette quantité de traumatismes [it] peut frapper votre mémoire », a déclaré le chiropraticien. Il a également fait remarquer qu’il n’est pas normal qu’une personne de son âge subisse une perte de mémoire, laissant entendre que le problème était bien plus grave qu’elle n’aurait pu le penser.

« Passer la tête à travers un pare-brise n’est évidemment pas bon pour quoi que ce soit et cela a définitivement aggravé mes migraines, mais je les ai depuis des années et des années », a-t-elle poursuivi dans l’épisode.

Khloe a essayé de se faire soigner pour sa perte de mémoire.

Plus tard dans l’épisode, elle explique que sa perte de mémoire prolongée due à l’accident l’a également amenée à s’isoler de sa famille et de ses amis.

« C’est vraiment énervant, frustrant et un peu triste de ne pas me souvenir de tant de choses de mon enfance », dit-elle.

Plus tard dans l’épisode, la star explique qu’elle a également subi un traumatisme supplémentaire à cause de l’implication de son défunt père Robert Kardashian dans le tristement célèbre procès d’OJ Simpson en 1995 et du décès de son père en 2003.

Khloé a également commenté que ses souvenirs d’enfance auraient pu être inconsciemment enterrés comme mécanisme d’adaptation.

Khloé a décidé d’essayer l’hypnothérapie après avoir craint que sa perte de mémoire ne soit le signe d’un problème beaucoup plus important, comme la maladie d’Alzheimer, à laquelle elle a dit « Si je pouvais l’épeler, je le chercherais sur Google ».

Elle a parlé lors d’une séance de thérapie de l’époque pendant le procès, « Je me souviens que mon père était du côté d’OJ et ma mère était du côté de Nicole. »

« Je me souviens que maman ne me laissait plus voir papa », a-t-elle ajouté.

Khloe a discuté de la lutte contre les migraines tout au long de sa vie.

Khloe a déclaré que ses migraines avaient commencé en 6e année alors qu’elle n’avait que 12 ans.

Elle a parlé de ses luttes contre les migraines dans le passé car elle est porte-parole de Nurtec, un médicament contre la migraine. Dans son témoignage, elle déclare : « Depuis que je suis adolescente, la douleur m’a éloignée de ma famille et de mes amis.

Dans une interview avec SiriusXM en 2020, Khloé a déclaré en référence à ses migraines: «Je suis en fait heureuse qu’une partie de cela soit filmée afin que les gens ne se sentent pas si seuls pendant ce genre de choses et qu’ils puissent comprendre que je traverse ça aussi et nous pouvons trouver une solution ensemble, espérons-le.

Grace Gianatsis est une écrivaine qui couvre les sujets d’actualité et de divertissement chez YourTango. Elle est diplômée de l’Université Hofstra où elle s’est spécialisée en journalisme et mineure en études d’écriture.