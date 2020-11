Khairi Saadallah plaide coupable de meurtre

Khairi Saadallah, 26 ans, a admis trois chefs d’accusation de meurtre et trois chefs d’accusation de tentative de meurtre

Un homme accusé d’avoir tué trois homosexuels lors de l’attaque terroriste de Reading a plaidé coupable de meurtre et pourrait passer le reste de sa vie derrière les barreaux.

Khairi Saadallah, 26 ans, a admis trois chefs d’accusation de meurtre et trois accusations de tentative de meurtre après un saccage au couteau dans les jardins Forbury de Reading en juin.

Les victimes de l’attaque étaient tous des membres bien-aimés de la communauté LGBT + locale qui s’étaient rassemblés dans le parc: James Furlong, David Wails et Joseph Ritchie-Bennett.

Leur ami Stephen Young a également été blessé, ainsi qu’un autre couple qui se trouvait à proximité, Patrick Edwards et Nishit Nisudan.

Saadallah, qui est né en Libye et a obtenu l’asile au Royaume-Uni en 2018, avait déjà été condamné pour des infractions violentes et pénales et était connu du service de sécurité MI5 pour des liens présumés avec des groupes terroristes.

Les procureurs ont déclaré à Old Bailey que la veille de l’attaque de Reading, Khairi Saadallah avait acheté un grand couteau de cuisine dans un supermarché.

Le tribunal a appris que pendant le coup de couteau, l’accusé a été entendu crier des mots à l’effet «Allahu akbar». Il a été arrêté quelques minutes après le saccage au couteau, après qu’un policier en congé a appelé le 999.

Saadallah a nié que le déchaînement était une attaque terroriste, tandis que l’accusation a déclaré que les meurtres avaient été commis «dans le but de faire avancer une cause politique, religieuse ou idéologique», qui est la définition juridique du terrorisme en droit britannique. La police a déclaré qu’il s’agissait d’un incident terroriste en juin.

Mercredi 11 novembre, le procureur Alison Morgan QC a déclaré au tribunal que ses actions méritaient une peine de «perpétuité».

La détermination de la peine a été ajournée jusqu’au 7 décembre, le tribunal devant d’abord déterminer s’il y avait un degré substantiel de méditation et de planification préalable, si l’attaque était pour une cause religieuse, politique ou idéologique, et dans quelle mesure son état mental a influencé les actions. .

Lecture des victimes d’attaques terroristes dont la communauté LGBT + se souvient.

La communauté LGBT + de la ville a été dévastée par la nouvelle que trois des siens avaient été assassinés lors de l’attaque terroriste de Reading.

Le PDG de Reading Pride, Martin Cooper, a rendu hommage aux trois victimes. «James, Joe et David étaient de vrais gentlemen. Chacun avec sa propre personnalité », dit-il.

James Furlong était un enseignant, décrit par des amis comme un «fier gay qui« voulait l’égalité pour tous ».

Joe Ritchie-Bennett était un Américain «brillant et aimant» qui avait perdu son mari du cancer il y a un peu plus de cinq ans.

David Wails était un scientifique qui «faisait toujours sourire les gens».

Une veillée pour les trois victimes des coups de couteau de Reading a eu lieu au Blagrave Arms, un pub gay populaire que le trio visitait souvent.