Khaby Lame, le nouveau phénomène italien de TikTok: « Alors je te fais rire avec mon visage »

Jusqu’à il y a moins d’une semaine, il était reconnaissant à ses 3 premiers millions d’abonnés avec une année de travail acharné et de comédie sur TikTok; a maintenant du mal à suivre les nouveaux fans, qui ont augmenté de plus de 11 millions en quelques heures. À 21 ans, Khaby Lame est officiellement le phénomène italien du moment sur TikTok et s’apprête à renverser les créateurs italiens les plus suivis sur la plateforme grâce à 14 millions d’abonnés qui augmentent par milliers à chaque heure qui passe.

Sa comédie simple mais rapide comme l’éclair, basée sur des silences évocateurs et une expressivité hilarante, lui fait accumuler des dizaines de millions de vues pour chaque vidéo qu’il publie – à tel point que certains de ses clips ont été vu plus de 100 millions de fois. 45secondes.fr l’a atteint pour se faire dire qui il est et comment il a commencé son voyage.

Quand avez-vous remarqué ce qui arrivait à votre profil TikTok?

Je l’ai remarqué immédiatement après la première vidéo qui a vraiment réussi, même par rapport aux autres que j’avais déjà publiées ces derniers mois: cette vidéo avait 7 millions de likes, et cela m’a fait réaliser que les gens aimaient mes expressions de réaction. alors je me suis dit: continuons sur ce format, les points de suture.

Pourquoi cette croissance soudaine à votre avis?

Sauf mon visage giflé [ride]… L’attention sur mon profil ne vient pas seulement d’Italie. 80% des commentaires viennent de l’étranger et j’ai réalisé que je devais cibler les utilisateurs qui ne parlent pas ma langue. Après tout, le langage le plus universel au monde est celui des expressions corporelles, même sur TikTok: faire comprendre aux gens ce que vous voulez faire, sans rien dire. Dans les vidéos précédentes, j’ai écrit en italien: les clips fonctionnaient toujours, mais la croissance était beaucoup plus lente et les vidéos au total faisaient un ou deux millions de vues par jour.

Comment avez-vous abordé TikTok?

Je suis né au Sénégal et j’habite à Chivasso, près de Turin: un endroit auquel je suis très attaché et auquel je dois tout, en particulier aux maisons publiques de via Togliatti qui étaient ma famille. Jusqu’au début de 2020, j’ai travaillé comme ouvrier, faisant du contrôle numérique dans une usine de matières plastiques. Puis vint la pandémie: j’étais en quarantaine et, comme tout le monde, je m’ennuyais. Là, je les ai tous essayés, j’ai essayé de jouer le Play comme un putain; J’ai essayé de m’entraîner, mais cela a duré deux jours et j’ai dit de l’oublier… J’ai essayé de tout faire. Ensuite, plusieurs de mes amis m’ont conseillé d’ouvrir une chaîne TikTok.

Je viens d’une chaîne YouTube avec un ami qui n’avait que 100 abonnés et au début j’avais presque honte d’avoir TikTok, parce que j’ai vu de la danse et d’autres trucs grinçants et je me suis dit « ici si je fais TikTok ils se moquent de moi ». Cependant, j’ai commencé par apporter de l’humour avec une origine ethnique, par exemple en faisant des blagues et de l’auto-ironie sur moi-même; puis j’ai parlé de tout ce qui m’entourait, mais toujours de manière comique. Après environ 6 mois, je suis arrivé à environ un demi-million et j’ai reçu le badge de vérification de TikTok; Je pense que j’ai été parmi les premiers créateurs noirs en Italie à l’obtenir.

Pensez-vous que les créateurs noirs ont plus de mal à gagner en visibilité sur la plateforme?

Obtenir ce genre de reconnaissance n’est pas facile, que vous soyez noir ou blanc; J’ai réalisé que j’étais le seul, et cette chose me faisait plaisir, car je pouvais montrer à tout le monde qu’il était possible de le faire, qu’il ne s’agissait pas de couleur de peau mais d’engagement et de persévérance. Le badge n’a pas particulièrement contribué à augmenter la diffusion de mes vidéos, mais il m’a tout de même fait plaisir. D’autre part, une grande partie de l’attention que je reçois de l’étranger vient aussi de la reconnaissance que j’ai eue en tant que créateur noir sur des pages thématiques qui m’ont remarqué.

Quels sont vos comédiens et votre comédie de référence?

A l’étranger, je suis très inspiré par Will Smith, tandis que parmi les Italiens, le seul qui me fait vraiment rire est Checco Zalone. J’ai également fait de nombreuses vidéos sur Amedeo Preziosi, en le réinterprétant avec son audio ci-dessous. Sur la chaîne, j’ai également apporté des questions plus sérieuses comme le mouvement Black Lives Matter, toujours à travers la comédie: j’essaie d’attirer l’attention sur un sujet et ensuite si quelqu’un est intéressé, il peut l’approfondir.

Quels sont vos projets pour l’avenir maintenant?

TikTok m’a beaucoup appris, comme un père qui a appris à son bébé à marcher; et plus que les chiffres, ce que j’aime particulièrement, c’est quand ils m’écrivent en privé « je traverse une période négative, mais tu me fais rire »; bien que ce que je fais soit souvent léger, l’effet ne le sous-estime pas et me rend doublement heureux. Bientôt, je voudrais essayer beaucoup d’autres choses. Sur YouTube maintenant je pense qu’ils me suivraient dans plus de 100, mais je vais aussi expérimenter avec Twitch, bref, je vais essayer de m’étendre correctement. Je sais que c’est un défi, car chaque plateforme est un environnement différent, mais rien n’est impossible.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂