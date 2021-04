Khaby Lame est le tiktoker italien le plus suivi au monde

À en juger par la croissance de sa chaîne, il était prévisible que cela se produirait bientôt: Khaby Lame c’est officiellement le tiktoker italien le plus suivi sur la plateforme de partage de vidéos d’origine chinoise. Le jeune de 21 ans originaire de Chivasso et d’origine sénégalaise a battu le précédent record de followers sur l’application ces derniers jours et compte actuellement plus de 21 millions de personnes qui suit régulièrement les vidéos qu’il publie au quotidien.

Croissance exponentielle

Son succès repose sur une année complète d’efforts: comme il l’a dit à 45secondes.fr, Khaby a commencé à publier des vidéos sur TikTok lorsque la pandémie l’a forcé à rentrer chez lui, et a régulièrement gagné ses 500000 premiers adeptes et son dévouement en faisant rire. aux utilisateurs dans une période difficile pour tout le monde. Puis, au début de 2021, le rythme de ses nouveaux fans a commencé à augmenter considérablement: si à la fin du mois de mars ses followers étaient un million, à la fin du mois, ils avaient déjà doublé. Dès lors, la croissance a été exponentielle: de 6 millions d’abonnés le 12 avril à 14 millions au milieu du mois. Le week-end dernier, ils ont dépassé le précédent détenteur du record de la plateforme – l’entrepreneur et influenceur de profession Gianluca Vacchi, laissé retour à 17 millions d’abonnés.

Parce qu’ils l’aiment partout dans le monde

Khaby est un tiktoker qui se concentre sur la comédie, et la formule précise de son succès est impossible à résumer avec précision. Les tiktoks qui ont fait de lui l’Italien le plus populaire, cependant, ont tous certains aspects en commun: ce sont des vidéos dites de réaction, ou des clips dans lesquels Khaby réagit aux autres vidéos déjà connu en ligne. Ce type de contenu a été rendu facile à créer grâce à l’utilisation de point, une fonction TikTok qui vous permet de assemblez votre propre vidéo sur un autre tiktok précédent: ainsi Khaby laisse libre cours à son expressivité sans jamais prononcer un verbe – un aspect qui a contribué à rendre ses vidéos irrésistibles aussi à l’étranger.

Comme il l’a dit à 45secondes.fr, le défi à l’avenir pour Khaby sera de consolider son leadership sur TikTok et d’explorer également d’autres plateformes en ligne, d’Instagram (où il a déjà accumulé plus de 2 millions d’abonnés) à YouTube et Twitch, toujours avec l’intention de faire rire ceux qui le suivent. En attendant, le garçon fait la fête depuis des jours en remerciant ses partisans sans pouvoir garder une trace de l’affection et de l’intérêt qui lui viennent du monde entier.

