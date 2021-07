Khaby Lame dépasse Addison Rae pour devenir le deuxième TikToker le plus suivi

Combien d’abonnés TikTok a Khaby Lame ? Khaby Lame est désormais à 36 millions de followers de dépasser Charli D’Amelio.

Amis, Romains, TikTokers… Il semble que nous ayons un nouveau challenger à la couronne de Charli D’Amelio en tant que personne la plus suivie sur TikTok – et son nom est Khaby Lame.

Khaby Lame est désormais la deuxième personne la plus suivie sur TikTok, après avoir dépassé les 81 millions de followers d’Addison Rae. Au 5 juillet 2021, Khaby comptait 83,5 millions de followers et plus de 1,2 milliard de likes sur la plateforme.

Cela signifie que la comédie TikToker est désormais à un peu moins de 36 millions de followers du record de 119,2 millions de Charli D’Amelio. Charli est devenue la personne la plus suivie sur TikTok lorsqu’elle a dépassé Loren Gray en mars 2020.

Mais avec la popularité croissante de Khaby et ses vidéos hilarantes, pourrait-il bientôt être la personne la plus suivie par l’application ?

Combien d’abonnés TikTok a Khaby Lame ?

Khaby Lame devient le deuxième TikToker le plus suivi. Photo : @khabyofficial via Twitter, Matt Winkelmeyer/2021 MTV Movie and TV Awards/Getty Images pour MTV/ViacomCBS

Qui est Khaby Lame ?

Bien que vous ne connaissiez peut-être pas la star de TikTok par son nom, vous connaissez probablement le visage de Khaby, car ses vidéos seront certainement apparues sur votre page For You au cours des derniers mois.

Khaby, 21 ans, de son vrai nom Khabane Lame, est un TikToker italo-sénégalais. Khaby met en duo les vidéos de piratage de vie et répond que le « piratage » aurait pu être fait beaucoup plus rapidement.

Ses expressions faciales de signature hilarantes ont fait de lui une énorme star sur l’application, chacune de ses vidéos amassant des millions et des millions de vues, de likes et de commentaires.

Quelle est la vidéo TikTok de Khaby Lame la plus vue ?

En tant que l’une des personnes les plus suivies sur TikTok, Khaby Lame revendique également l’une des vidéos les plus vues sur TikTok. Sa vidéo sur l’épluchage de banane compte 267,6 millions de vues, ce qui signifie qu’elle se classe dans le Top 20 des TikToks les plus regardés.

La même vidéo est la cinquième vidéo la plus aimée de tous les temps, avec 37,1 millions de likes.

Khaby a également deux autres vidéos dans le Top 10 des vidéos TikTok les plus appréciées de tous les temps : l’une de lui enlevant un masque coincé dans l’anse d’une tasse (34,2 millions de likes) et l’autre buvant un verre d’eau (31,8 millions de likes) .

Khaby a mis en ligne sa toute première vidéo TikTok, un clip de lui se lavant les mains sur « WOAH ft. D3Mstreet » de KRYPTO9095, en mars 2020.

