Khaby se rapproche des 122 millions d’abonnés TikTok de Charli D’Amelio.

Khaby Lame est devenu la deuxième personne à franchir la barre des 100 millions de followers sur TikTok.

Il y a un mois, la star sénégalaise des réseaux sociaux de 21 ans qui vit en Italie a fait la une des journaux en dépassant Addison Rae pour devenir la deuxième star de TikTok la plus suivie.

Le 5 juillet, Khaby a atteint 83 millions de followers, dépassant les 81 millions d’Addison. Le 9 août 2021, à peine 35 jours plus tard (!), Khaby a maintenant atteint un nombre impressionnant de 100 millions de followers, faisant de lui la deuxième star de TikTok à franchir le cap derrière Charli D’Amelio.

Khaby est maintenant sur le point de dépasser Charli en tant qu’utilisateur le plus suivi de TikTok, et, au rythme où son nombre d’abonnés augmente, il semble probable qu’il puisse y parvenir.

Combien d’abonnés TikTok Khaby Lame a-t-il maintenant ?

Khaby Lame atteint les 100 millions de followers sur TikTok. Photo : @khaby.lame via TikTok

Après avoir atteint les 100 millions de followers, Khaby est désormais à 22 millions du record actuel de Charli D’Amelio.

En novembre 2020, Charli D’Amelio est devenu le premier utilisateur de TikTok à dépasser les 100 millions de followers. La star a gagné 50 millions de followers en sept mois, après avoir franchi la barre des 50 millions en avril 2020.

Avant d’atteindre ce cap des 100 millions, Charli a en fait perdu 1 million d’abonnés au milieu d’une réaction contre une vidéo YouTube de « Dîner avec le D’Amelio ». Avant la baisse du nombre d’abonnés, Charli avait gagné plus de 700 000 abonnés en trois jours, selon Social Blade. Bien sûr, Charli les a finalement récupérés et a franchi le cap.

Elle compte actuellement 122 millions de followers.

Pour référence, voici à quelle vitesse les followers de Khaby Lame se développent :

Selon les statistiques de Khaby’s Social Blade, le créateur a gagné 500 000 nouveaux abonnés en 24 heures. Au cours des 30 derniers jours, il a gagné 12,5 millions de followers. Social Blade indique également que le nombre moyen de suivis quotidiens que Khaby reçoit est d’environ 416 667.

Comme le montre le nombre d’abonnés en direct, Khaby a atteint 99,9 millions d’abonnés à 11h00 BST le 9 août. Il a atteint 100 millions à 13h15 BST, seulement 2 heures et 15 minutes plus tard.

100 000 nouveaux abonnés en un peu plus de 2 heures ? Roi de TikTok !

Khaby Lame atteint les 100 millions de followers sur TikTok. Image : TikTok

Qui sont les 5 comptes TikTok les plus suivis ?

En août 2021, Charli D’Amelio est toujours l’utilisateur le plus suivi sur TikTok.

Charli D’Amelio – 121,9 millions Khaby Boiteux – 100 millions Addison Rae – 82,3 millions Bella Poarch – 77,9 millions Zach King – 63 millions

Chose intéressante, bien qu’elle soit la personne la plus suivie sur l’application, aucune des vidéos de Charli D’Amelio ne figure dans le Top 20 des TikToks les plus regardés de tous les temps.

Zach King est actuellement en tête de liste avec sa vidéo d’illusion Harry Potter, qui compte 2,2 milliards de vues. Zach a également 3 autres vidéos dans le Top 10.

La vidéo ‘M To The Be’ de Bella Poarch, le défi de danse ‘WAP’ d’Addison Rae et la vidéo banane de Khaby Lame figurent tous dans le Top 20 des vidéos les plus vues de TikTok.

