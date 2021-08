Khaby Lame atteint les 100 millions de followers sur Tik Tok

La mode de TIC Tac semble ne pas avoir de repos. Depuis que l’application est devenue célèbre, les téléchargements sont innombrables. Pourquoi est-il choisi ? Partout dans le monde, les utilisateurs peuvent exploiter leur créativité en partageant toutes sortes de contenus. Khaby boiteux, un jeune sénégalais, l’a parfaitement compris. A tel point que grâce à ses vidéos aujourd’hui son compte atteint le 100 millions d’abonnés.







Le créateur de contenu n’a que 21 ans et vit à Italie. En 2020 et avec la pandémie à son paroxysme, ce sont précisément les restrictions dues à coronavirus ceux qui l’ont poussé à plonger dans la communauté TikTok. Il avait perdu son travail et le pays était pratiquement bloqué. Mais son envie de faire rire le public et de remonter le moral de ceux qui le connaissent, l’a amené à partager son humour sur l’estrade.

Les secrets du succès de Khaby Lame sont très concrets : constance, simplicité et ironie. Ses mimiques et ses courtes vidéos qui exposent des situations assez idiotes, ont fait rire 100 millions de personnes qui choisissent aujourd’hui de le suivre dans l’application. En moins d’un an et demi, le jeune homme est passé de chômeur à l’une des stars du moment.







De cette façon, il est devenu le premier créateur de TikTok en L’Europe  atteindre un chiffre qui semblait impensable. Il est actuellement reconnu et aimé dans le monde entier, c’est pourquoi la plateforme a lancé un tendre message de félicitations. « Nous sommes vraiment heureux d’être la maison créative de ce créateur de contenu et nous sommes ravis de voir ce qu’il va accomplir ensuite », ont déclaré les responsables de TikTok. Et ils ont remarqué : « Félicitations Khaby ! Continuez à nous inspirer avec votre façon unique de voir le monde ».

De même, Lame a adressé un salut à tous ses fans qui le soutiennent avec tant d’amour au quotidien : « Je me sens honoré avoir atteint cette étape, rendue possible par la communauté mondiale TikTok. Je suis passionnée par le divertissement et le rire depuis l’enfance, et je suis reconnaissante à TikTok de m’avoir offert une scène mondiale pour partager ma passion avec le reste du monde. » Et il a promis à tout le monde : «je vais continuer à travailler pour réaliser mes rêves, sachant que je peux compter sur une belle communauté prête à m’encourager. Merci et je vous aime tous ! »