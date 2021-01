Khabib Nurmagomedov: Conor ou Dustin seront mon successeur

Le 23 janvier, Conor McGregor et Dustin Poirier s’affrontent pour la deuxième fois dans la cage de l’UFC. Bien que le titre des poids légers de l’UFC ne soit pas en jeu à l’UFC 257, Khabib Nurmagomedov pense toujours que le vainqueur lui succédera sur le trône.

Le champion des poids légers de l’UFC, qui a pris sa retraite avec sa victoire sur Justin Gaethje à l’UFC 254, a été interrogé sur les poids légers et la course au titre dans la catégorie de poids dans une interview avec le portail russe Match TV. Nurmagomedov a prédit que McGregor ou Poirier serait le prochain champion des poids légers.

«Tous les grands événements de 2020 ont été construits autour du poids léger», a déclaré Nurmagomedov. «D’abord le retour de Conor, puis Gaethje contre Ferguson, le retour de Poirier, mon combat contre Gaethje, la catégorie de poids était toujours excitante et disputée. À l’heure actuelle, je nommerais Poirier, McGregor et Islam Makhachev comme les trois meilleurs combattants, même si Makhachev n’est pas encore dans le top cinq de l’UFC. Ce sont les meilleurs combattants. Le vainqueur du combat entre Dustin et Conor finira par prendre ma ceinture. «

Que le duel entre l’ancien champion McGregor et l’ancien champion par intérim Poirier ne soit pas un combat pour le titre est surprenant, après tout, l’UFC n’est pas connue pour avoir retenu un titre à McGregor. La ligue et son président Dana White espèrent voir plus de combats de Nurmagomedov et ne veulent donc pas encore attribuer le titre. Nurmagomedov veut rencontrer le conseil d’administration de l’UFC dans un proche avenir et ensuite vraiment tracer une ligne.

« Dana et moi sommes en contact, mais nous n’avons pas encore parlé du moment où le titre deviendra vacant car ils veulent que je continue », a poursuivi Nurmagomedov. «Pourquoi est clair. J’ai combattu dans la ligue pendant neuf ans et je n’ai pas perdu. J’ai une histoire, un grand nombre de fans. Il est évident qu’ils me proposeront de continuer à me battre, qu’ils m’offriront des conditions et des adversaires. Nous allons bientôt nous rencontrer et parler à Dana. Je veux qu’il n’y ait pas de retour. «

Au cours des dernières semaines et mois, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Nurmagomedov ferait son 30e combat professionnel contre la légende canadienne Georges St-Pierre, mais Nurmagomedov rejette également ces considérations.

« Je me battrais seulement contre Muhammad Ali, mais il n’est plus avec nous », a déclaré Nurmagomedov.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂