KFC et La PolloConsola: une partie de notre nouvelle normalité

Refroidissement des boissons gazeuses

Bienvenue, lecteur. Vous serez peut-être surpris d’avoir saisi ce que jusqu’à il y a environ deux minutes vous considérez comme un magazine numérique sérieux avec un contenu de qualité. Soudain, vous êtes tombé sur ce titre, et maintenant vous vous demandez ce qui se passe. Non, ce n’est pas un appât, le titre est réel, bien que le nom ne soit pas ça, malheureusement. La société nord-américaine Kentucky Fried Chicken (KFC pour les collègues) a fait l’annonce qui, de l’avis d’un serveur, donne la touche finale à une année qui nous laisserait sans papier dans le monde pour en faire la chronique. La KFConsole est une réalité. Ou quelque chose comme ça.

Je suis sûr que vous avez de nombreuses questions dans votre tête. « Quoi? Comment? » Et surtout, « Parce que? C’était nécessaire?« Honnêtement, je doute que ce soit quelque chose dont nous avions besoin en tant qu’espèce, mais étant donné que nous avons PC le jeu Avec plus de lumières colorées que la foire de mon quartier, il ne m’est pas difficile de trouver une niche sur le marché pour ce concombre d’ordinateur multifonctionnel. En plus d’être une machine de jeu, c’est un – sans blague – un chauffe-poulet. Je vais l’écrire à nouveau pour souligner l’idée dans votre tête: un ordinateur avec un compartiment qui profite des dissipateurs de chaleur pour garder votre poulet au chaud. Encore une fois, juste au cas où, pour le rendre encore plus clair: un pc le jeu capable d’être utilisé pour la réalité virtuelle, avec des graphiques qui prennent en charge tracé laser, 240fps en 4K à 240Hz, avec deux SSD Seagate Barracuda de 1 To chacun … et avec un compartiment pour chauffer le poulet frit. L’avenir est laissé derrière nous après cela.

Conçu en collaboration avec CoolerMaster, l’ordinateur dont vous ne saviez pas avoir besoin mais qui prendra désormais la place qui lui revient dans vos rêves les plus étranges n’a pas encore de date de sortie ou de prix confirmé, mais en tenant compte des composants et des fonctionnalités supplémentaires, Je ne serais pas du tout surpris si c’était autour de 4000 € pour être un produit si unique. Tout est dit, l’idée d’avoir un radiateur à l’intérieur du PC et de pouvoir garder au chaud la nourriture ou les boissons que vous voulez est vraiment cool, et s’il s’agit d’un morceau de machine, il saura sûrement trouver sa place dans les maisons de beaucoup d’entre nous. . Ce que nous ne pouvons pas oublier, c’est son annonce, qui nous montre à quel point KFC sait se gérer au sein des réseaux sociaux, en profitant du style de place Américain épique, se prenant très au sérieux, mais faisant un clin d’œil à la culture Internet et aux choses qui se sont passées cette année, comme l’étrange monolithe métallique apparu il y a quelques mois. Il m’a vendu la KFConsole, et je suis déjà en train de mettre mon rein en gage pour préparer l’argent. J’espère que vous avez un meilleur avenir que OUYA, du moins si cela apparaît un jour. Ce n’est pas difficile non plus.

Une tendance à la hausse

Et au final, tout est une campagne publicitaire. Depuis quelques années maintenant, la quantité d’équipements de e-sports avec une marque de restauration rapide dans le nom, ou à tout le moins sponsorisé par l’entreprise. Des cas comme Telepizza Team Queso ou le parrainage massif de Burger King dans x6tence ne sont que quelques exemples sur la scène nationale, où ces entreprises ont trouvé dans le « joueurs«Un fief à exploser. Une où, comme les grandes ligues de football, les entreprises deviennent célèbres et s’associent à un biais démographique avec un simple déboursement de billets. Dans le cas des chaînes de restauration rapide (ou des produits de restauration rapide comme le Chips Ahoy) est quelque chose de très clair: ils ont choisi la jeunesse comme public à exploiter, nous vendant un mode de vie qui vise à conserver notre consommation avec certaines marques.

Ils avaient l’habitude de rivaliser avec des jouets sur un menu pour enfants. Aujourd’hui, le champ de bataille est sur le web: promotions pour joueurs, recherchez des impacts sur Tik Tok et Instagram, associez-vous à une équipe ou banderole influence qui pousse le consommateur à vouloir un produit. Cela se produit avec toutes les marques, et il est clair que les jeux vidéo n’allaient pas être laissés de côté; La KFConsole n’est qu’une occurrence de plus dans une chaîne où la génération de mèmes est un élément essentiel pour rester dans le courant dominant. C’est drôle comment les mèmes façonnent actuellement notre culture et notre affinité pour certaines marques. Car tout ce qui se fait sur internet pour promouvoir les marques est basé sur le concept de «déconner», de se moquer de quoi que ce soit sans se demander pourquoi, l’origine ou le besoin. Il ne l’a pas, mais cela génère des impacts.

Les marques le savent parfaitement. Presque aucune marque n’utilise ces techniques dans les médias grand public car leur public n’est pas là. Nous voyons ces campagnes lors de la diffusion de jeux, en naviguant sur Instagram ou en descendant sur Twitter. Soudainement, sans avoir à payer explicitement pour la publicité, nous avons le CM en service qui crée du contenu qui a un impact et nous, appartenant à leur public cible, nous faisons RT, nous partageons et nous faisons partie de la chaîne.

C’est pourquoi le PolloConsola est d’actualité ici, en ce moment. Il génère des impacts, génère de la visibilité et, surtout, génère des mèmes. Sans nous en rendre compte, nous faisons partie de la chaîne publicitaire, comme une micro-influence sur une carte mondiale. Comme c’est paradoxal comment en commentant cette situation nous y sommes entrés, sans s’en rendre compte. Mais bon, amusons-nous pendant que tout cela ne nous fait pas de mal, comme cette société de consommation instantanée nous vend.