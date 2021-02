KeyWe est une expérience de puzzle chaotique destinée aux fans de Xbox, PlayStation et Nintendo Switch cet été

L’éditeur Sold Sout a publié une nouvelle expérience de casse-tête dans la salle du courrier qui est à la fois chaotique, adorable et efficace. Dans KeyWe, les joueurs travaillent dans une salle de courrier comme deux Kiwis. Courir, emballer du courrier, taper des télégrammes et plus encore dans une expérience coopérative chaotique motivée par une action basée sur les animaux. Ce jeu mettra au défi la capacité de n’importe quel joueur à effectuer plusieurs tâches à la fois et à gérer des environnements stressants, car le chaos ne s’intensifie que dans les niveaux ultérieurs.

Les stars de ce titre unique sont deux petits oiseaux kiwis nommés Jeff et Debra. Ils viennent d’être embauchés dans une salle de courrier et ils doivent travailler pour envoyer des messages urgents et maintenir leur emploi, malgré les changements d’environnement. Ce titre est destiné à Xbox, PlayStation et Nintendo Changez les fans à la recherche d’un nouveau casse-tête pour coop.

Sautez, agitez, picorez et plus encore en essayant de travailler dans un environnement de bureau de poste fantaisiste. C’est une occasion unique d’utiliser vos pouvoirs d’oiseaux et d’interagir avec un monde de leviers, de cloches, de boutons et plus encore. KeyWe est un casse-tête postal et seuls les employés des bureaux de poste les plus dévoués peuvent survivre à la chaleur.

Il s’agit d’un environnement postal périlleux avec des aléas saisonniers, des défis sans fin, etc. Ce n’est que grâce au travail d’équipe que vous pourrez réussir à passer chaque objectif et continuer le fonctionnement de cette opération massive de bureau de poste.

Vous pouvez ajouter des accessoires à votre kiwi lorsque vous débloquez de nouveaux objets tout au long du jeu. Bien que purement cosmétique, cela ajoute au facteur mignon et peut déclencher une concurrence mineure pour être l’oiseau le mieux habillé.

Bien qu’il s’agisse d’un jeu coopératif de par sa conception, les joueurs peuvent en profiter en mode solo. En termes simples, vous devez contrôler les deux oiseaux kiwis avec un seul contrôleur pour vivre l’aventure du courrier en solo.

Sinon, amenez un ami et appréciez les dangers et les problèmes stupides qui surviennent dans l’environnement postal. Flock en ligne ou amenez un ami à votre canapé pendant que vous relevez des défis postaux dans tout le bureau.

Dans l’ensemble, le jeu est conçu pour être amusant et interactif. Bien que ce soit une expérience stimulante, la saveur farfelue et mignonne enlève le stress et en fait un puzzle plutôt qu’un défi. Profitez de l’environnement changeant, des aventures d’oiseaux fous et plus encore en vous asseyant et en devenant un kiwi.

C’est un excellent jeu pour tous les âges et peut être utilisé pour enseigner la coopération aux frères et sœurs et aux membres de la famille. Profitez d’être un kiwi et laissez le courrier couler sous le soleil, la pluie, la neige ou le désert.

KeyWe devrait sortir plus tard cette année sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.