Keyshia Cole et Ashanti confirmés pour l’affrontement « Verzuz » la semaine prochaine

Après de nombreuses spéculations, cela diminue. Qui as-tu?

Les fans ont supplié ces dames de s’unir pour un Verzuz confrontation et leurs prières ont été exaucées. Hier, Keyshia Cole a révélé qu’elle avait un Verzuz apparition dans les œuvres, et il n’a pas fallu longtemps aux fans pour prendre d’assaut les médias sociaux avec leurs suppositions. Certains pensaient qu’elle partagerait la scène avec Fantasia ou K. Michelle, mais la plupart des amateurs de R&B voulaient voir Keyshia et Ashanti se réunir. Aujourd’hui (4 décembre), Verzuz s’est rendu sur leur page Instagram pour déposer le dépliant de la confrontation imminente et il devrait sortir samedi prochain (12 décembre). Nous savons que ces Verzuz les combats sont tous très amusants, mais les fans ont déjà commencé à voter pour savoir laquelle des femmes qui, selon eux, gagnera la soirée. Préparez-vous à entendre une foule de succès: Keyshia a un coffre-fort qui comprend «J’aurais dû tricher», «Love», «Let It Go» avec Missy Elliot et Lil Kim, «Last Night» avec Diddy, «I Remember», et « (When You Gonna) Give It Up To Me » avec Sean Paul. Ashanti jouera certainement aussi ses favoris, notamment «Foolish», «Happy» avec Ja Rule, «What’s Luv» avec Fat Joe et Ja Rule, «Into You» avec Fabolous, «Baby», «Rain On Me», et « Mesmerize » avec Ja Rule. « Consultez l’annonce officielle ci-dessous et faites-nous savoir qui, selon vous, l’emportera entre Keyshia et Ashanti.