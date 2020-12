Keyshia Cole confirme qu’elle apparaîtra bientôt sur « Verzuz »

Elle n’a pas révélé avec qui elle allait apparaître, mais cela n’a pas empêché les fans de peser avec leurs suppositions et beaucoup pensent que ce sera Ashanti.

Les fans de R&B sont-ils sur le point Verzuz ils ont demandé? C’était de retour en juillet dans l’épaisseur de la Verzuz engouement quand Keyshia Cole a commencé à mettre un peu de pression ludique sur Ashanti pour qu’il s’associe à la série. Lors de l’apparition de DMX et de Snoop Dogg dans la série, Keyshia Cole a sauté dans les commentaires et a demandé à Ashanti « c’était bien », une reconnaissance que certains considéraient comme un léger défi. Bientôt, Keyshia est revenue en republiant un fan qui a écrit: « @Ashanti fais le Verzuz avec @KeyshiaCole et arrête de jouer, on veut pleurer! »

Johnny Nunez / Contributeur / Lors d’une conversation avec son bon ami et collaborateur Fat Joe, Ashanti a dit que si un Verzuz avec Keyshia Cole était quelque chose que les fans voulaient voir, elle y serait ouverte. Nous ne savons pas si Swizz Beatz et Timbaland ont rendu cela possible, mais Keyshia a partagé sur Instagram qu’elle était en ligne pour faire une apparition. La chanteuse de « Love » a partagé un selfie et dans la légende, elle a écrit: « Comment allez-vous les gars LONG TIME NO HEAR !!! #Versuz BATTLE OTW. » Les gens ont commencé à inonder ses commentaires avec leurs suppositions quant à savoir contre qui Keyshia Cole ferait face. Bien sûr, le nom d’Ashanti était dans le mélange, mais les autres prétendants étaient Fantasia, K. Michelle et Teyana Taylor. Keyshia n’a pas confirmé son adversaire, nous devrons donc attendre et voir ce que Verzuz les dieux ont inventé pour cela.