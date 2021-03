Keyraru prend sa revanche pour un repas dans Redo of Healer Episode 9 Version non censurée

L’épisode précédent de l’anime est sorti récemment. Les téléspectateurs attendent maintenant avec impatience le prochain de Redo of Healer. Si vous faites partie de cette weeb cultivée, voici ce que vous devez savoir sur Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi épisode 9 non censuré.

Avec la sortie de l’épisode 8, l’anime se rapproche désormais de son apogée. L’épisode précédent présente un candidat seigneur démon à Keyarga et, par conséquent, le candidat fait partie du harem de Keyaru. Maintenant, l’histoire continue dans l’Ep 9.

[NEW EPISODE] Épisode 8: « Le guérisseur rencontre le seigneur démon! » est maintenant en ligne! Regardez #RedoOfHealer ici: https://t.co/gl9zu6ZwBI pic.twitter.com/q8C3bVNvFd – HIDIVE (@HIDIVEofficial) 3 mars 2021

Refaire de l’épisode 9 du guérisseur

L’épisode 9 de l’anime Redo of Healer est intitulé, Le guérisseur prend sa revanche pour un repas. En ce qui concerne les événements, un certain quelqu’un attaque Keyarga alors qu’il savourait son repas au restaurant. De plus, même les minotaures font leur apparition. Cependant, Keyarga parvient à s’échapper avec celui qui l’a attaqué. Il s’avère qu’elle est de la Golden Leopard Race.

Lire: Anime Semblable à Redo of Healer

Où regarder Redo of Healer Ep 9 Uncensored?

Il y a eu beaucoup de controverses autour de la plate-forme de streaming de la série. Cependant, pour le moment, Redo of Healer Ep 9 est disponible en ligne sur HIDIVE. Quant à la version non censurée, elle sortira bientôt.

Date de sortie – Quand l’épisode 9 sera-t-il diffusé?

L’anime publie un nouvel épisode tous les mercredis. Alors, Redo of Healer Episode 9 sortira le 11 mars 2021.

L’épisode 9 est-il retardé?

Contrairement à l’épisode précédent, il n’y aura aucun retard dans le prochain épisode non concerné.