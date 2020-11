Keylor Navas a le PSG comme leader des clôtures invaincues en Europe

Le gardien de Tico cumule six matchs dans lesquels il n’a pas reçu de buts lors de la saison de Ligue 1 en cours

le Paris Saint Germain Il se vante sur ses réseaux sociaux d’être l’équipe des cinq grandes ligues européennes avec les obstacles les plus invaincus à ce jour dans la saison 2020/2021, où le travail du gardien costaricien, Keylor Navas, Cela a été fondamental pour l’équipe de France.

Keylor Navas, gardien costaricien du Paris Saint-Germain. @PSG_inside

Keylor Navas a sept matchs comptés dans le Ligue 1, Dont, il ne goûte toujours pas la boisson amère de la défaite, il a plutôt gagné dans chacun d’eux et, de ces matchs, il n’a reçu qu’un seul score, dans le reste des matchs, il a laissé son but à zéro et cela fait le Paris Saint Germain être l’équipe avec les obstacles les plus invaincus.

Ce sont les sept jeux où Keylor Navas a laissé son but à zéro dans la saison en cours de Ligue 1 avec le Paris Saint Germain: contre. Metz (1-0), vs. Agréable (0-3), vs. Reims (0-2), contre Nîmes (0-4), vs. Nantes (0-3) et vs. Rennes (3-0). Le seul but reçu était contre l’équipe Angers le 2 octobre dernier et le but Ismael Traoré.

Selon les données fournies par le site spécialisé, Transfermarkt, Keylor Navas surpasse les autres grands gardiens de but dans les cinq grandes ligues européennes en ce qui concerne le zéro obstacle:

Ligue1: Keylor Navas (Costaricain, PSG), six draps propres, un but encaissé, 630 minutes par but contre. La Ligue: Jan Oblak (Slovène, Athlète de Madrid), cinq draps propres, deux buts encaissés, 315 minutes par but contre. première ligue: Emiliano Martinez (argentin, Aston Villa), quatre portes à zéro, neuf buts encaissés, 70 minutes par but contre. Une série: Gianluigi Donnarumma (Italien, AC Milan), trois buts à zéro, quatre buts encaissés, 135 minutes par but contre. Bundesliga: Roman Burki (Suisse, Borussia Dortmund), trois portes à zéro, cinq buts encaissés, 90 minutes par but contre.

Le Paris Saint-Germain est l’équipe avec le plus de haies invaincues dans les 5 ligues majeures cette saison. 👊❤️💙 𝗘𝗡𝗢𝗥𝗠𝗘 🧤🇨🇷🇪🇸 pic.twitter.com/YMA9JY68E8 – Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) 9 novembre 2020

De cette façon, Keylor Navas rejoindra le Sélection du Costa Rica pour les matches amicaux de novembre avec une grande efficacité dans le football du vieux continent. Le gardien costaricien compte plus d’un an sans porter les couleurs costaricaines, puisque son dernier match a eu lieu le 13 octobre 2019 dans le Ligue des Nations de la Concacaf avant Curacao.