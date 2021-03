Keyaru rencontre le candidat du seigneur démon dans Redo of Healer Episode 8

L’épisode précédent de l’anime a été retardé en raison d’erreurs de streaming Hulu. Cependant, ce n’est pas le cas pour le prochain épisode. Les téléspectateurs du monde entier ont maintenant hâte de regarder Redo of Healer. Si vous faites partie de cette weeb cultivée, voici ce que vous devez savoir sur Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi épisode 8 non censuré.

Refaire de l’épisode 8 du guérisseur

Le prochain épisode de l’anime Redo of Healer comprend notre héros et d’autres partant pour une autre ville. Dans cette nouvelle ville, Keyaru rencontre un candidat Seigneur Démon et ajoute donc un autre membre à son harem. Comparée aux autres, elle est assez forte et elle peut facilement vaincre plusieurs adversaires.

[NEW EPISODE] Épisode 8: « Le guérisseur rencontre le seigneur démon! » est maintenant en ligne! Regardez #RedoOfHealer ici: https://t.co/gl9zu6ZwBI pic.twitter.com/q8C3bVNvFd – HIDIVE (@HIDIVEofficial) 3 mars 2021

Les choses sont sur le point de devenir sérieuses puisque l’anime se rapproche de son apogée. L’épisode 8 de l’anime est intitulé «Le héros rencontre le seigneur démon».

Où regarder Redo of Healer Ep 8 Uncensored?

Il y a eu beaucoup de controverses autour de la plate-forme de streaming de la série. Cependant, pour le moment, Redo of Healer Ep 8 est disponible en ligne sur HIDIVE. Quant à la version non censurée, elle sortira bientôt.

Date de sortie – Quand l’épisode 8 sera-t-il diffusé?

L’anime publie un nouvel épisode tous les mercredis. Alors, Redo of Healer Episode 7 sortira le 3 mars 2021.

L’épisode 8 est-il retardé?

Contrairement à l’épisode précédent, il n’y aura aucun retard dans le prochain épisode non concerné.