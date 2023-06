Kevin Von Erich a hâte de voir The Iron Claw, dit que les membres de la famille étaient sur le plateau

Le réalisateur Sean Durkin porte l’histoire de la famille Von Erich sur grand écran avec le film A24 La griffe de fer. Le film tire son nom de la prise de lutte emblématique rendue célèbre par les Von Erichs, une famille composée d’un père et de cinq fils qui ont tous concouru en tant que lutteurs professionnels. Malheureusement, quatre des cinq frères décéderont à un jeune âge, ce qui entraînera de nombreuses rumeurs et bavardages selon lesquels la famille pourrait être « maudite ».

Kevin Von Erich, le seul des fils de Fritz Von Erich à ne pas être mort jeune, sera joué par Zac Efron dans le film. Dans une interview avec Nick Hausman (par Fightful), Kevin Von Erich a expliqué qu’il n’était pas directement impliqué dans le film, admettant qu’il avait des inquiétudes quant à la façon dont sa famille serait représentée. Cela l’a inspiré à commencer à faire des spectacles en direct pour aider à remettre les pendules à l’heure, juste au cas où La griffe de fer devaient prendre quelques libertés. Comme le dit Von Erich :

« Eh bien, vous savez, il y a ce film qui sort et je n’ai aucune idée de ce qu’ils vont dire. j’ai décidé de [do live shows] parce que je ne sais vraiment pas ce qu’ils vont dire et je veux en quelque sorte [get a rebuttal out there]. Il y a des trucs fous sur Internet et j’avais peur qu’ils utilisent certains de ces trucs pour ce film et que mon père ait l’air horrible et que Kerry ait l’air terrible, je ne pouvais tout simplement pas avoir ça… Je ne connais pas de chose à ce sujet.