Kevin Spacey partage une vidéo de Noël sauvage un an après le suicide présumé d’une victime

Kevin Spacey propose des réflexions sur les idées suicidaires.

Chaque année, depuis trois ans maintenant, Kevin Spacey offre au monde une vidéo de Noël annuelle où il partage ses meilleurs vœux de vacances au monde. Ces vidéos sont connues pour leur nature cryptique et souvent bizarre, mais Spacey continue de les laisser tomber chaque année. Il n’y a pas longtemps, l’acteur a commenté ses «luttes» personnelles en cours et a établi des similitudes avec les défis rencontrés par les gens du commun au cours de cette pandémie mondiale: «J’ai de l’empathie pour ce que cela fait d’être soudainement dit que vous ne pouvez pas revenir à travailler, ou que vous pourriez perdre votre emploi, et c’est une situation sur laquelle vous n’avez absolument aucun contrôle », a déclaré Spacey.« Lorsque la voiture s’arrête enfin, soit par succès, soit par échec, nous pouvons ne pas savoir où nous en sommes, ou même pire, nous n’avons peut-être aucune idée de qui nous sommes. Et c’est exactement ce qui m’est arrivé.

La vidéo annuelle de Noël de cette année peut être considérée comme une continuation de la conversation sur la pandémie de COVID-19 alors que l’homme de 60 ans a offert ses pensées et ses prières aux fans aux prises avec des idées suicidaires. Dans la vidéo, Spacey partage des mots d’encouragement à ses partisans, soulignant l’importance de savoir que les choses s’améliorent. Pourtant, ce n’est un secret pour personne que Spacey est actuellement au cœur de procès judiciaires à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle, accusations que l’acteur de 60 ans continue de nier. L’un de ses accusateurs s’est même suicidé à cette époque l’année dernière, ce qui lui donne un sentiment particulier sur ce sujet. Pour rendre les choses encore plus bizarres, l’acteur continue également de jouer son personnage de Frank Underwood dans cette vidéo.

Vous pouvez regarder l’ajout de 2020 ci-dessous.

