Kevin Spacey doit payer 31 millions de dollars pour avoir rompu l’accord de House Of Cards

Il a déclaré que MRC avait déposé des documents devant la Cour supérieure de Los Angeles plus tôt dans la journée (lundi 22 novembre) visant à confirmer la sentence arbitrale.

La pétition précise : « À une exception près, l’arbitre a conclu que le tierce personne les témoins étaient crédibles et ont conclu que les allégations contre Spacey étaient vraies.

« L’arbitre a constaté que de Spacey conduite constituait une violation substantielle de ses accords d’acteur et de production exécutive avec MRC, et que ses manquements excusaient les obligations de MRC de lui verser une indemnisation supplémentaire en rapport avec l’émission. »

Il dit que de Spacey ‘des ruptures de contrat flagrantes’ ont rendu la star et ses entreprises responsables des coûts supplémentaires de MRC s’élevant à des dizaines de millions.

MRC a déclaré dans un communiqué après le dépôt : « La sécurité de nos employés, de nos décors et de nos environnements de travail est d’une importance primordiale pour MRC et c’est pourquoi nous avons décidé de faire pression pour la responsabilisation. »

Michael Kump, associé des avocats Kinsella Weitzman Iser Kump & Aldisert, ajoutée: « MRC a tenu bon, a poursuivi cette affaire avec acharnement et a finalement obtenu le bon résultat. »

La MRC a ouvert une enquête et finalement terminé ses contrats d’acteur et de production, avant que le litige ne soit porté devant le Services d’arbitrage judiciaire et de médiation (JAMS), où les deux parties ont intenté des poursuites l’une contre l’autre.