Kevin Spacey décroche le prochain rôle au cinéma, prêt à jouer dans le film d’époque 1242 – Gateway to the West

L’acteur controversé Kevin Spacey a obtenu son prochain rôle dans un long métrage. Suite à plusieurs allégations publiques d’inconduite, la carrière de Spacey s’était considérablement ralentie alors que les offres d’Hollywood se tarissaient instantanément. Depuis, il se concentre sur des films en dehors des États-Unis et, comme le rapporte Deadline, cela inclut désormais un rôle principal dans le drame historique. 1242 – Porte vers l’Ouest. Il s’agit d’une coproduction anglo-hongroise/mongole et le plan est de vendre le film au Marché de Cannes.

Cela marquera le rôle le plus important à ce jour pour Spacey depuis que les allégations contre lui ont été largement rapportées en 2017. On ne sait pas tout à fait qui Spacey joue dans le film, mais il raconte l’ascension et la chute de Batu Khan, le petit-fils de Gengis Khan. Vous pouvez lire le synopsis fourni ci-dessous.

Le film raconte l’histoire du petit-fils de Gengis Khan, Batu Khan, qui a été élu commandant en chef de la partie occidentale de l’empire mongol. Commandant militaire qualifié, il a remporté des batailles de la Chine à la Perse et a été chargé de l’invasion de l’Europe, mais en 1242, Khan est confronté à un homme profondément spirituel et à un château en Hongrie qui arrête son invasion de l’Europe et provoque finalement sa chute.

Aux côtés de Spacey, 1242 – Porte vers l’Ouest étoiles Eric Robert, Christopher Lambert, Terence Stamp, Jeremy Neumark-Jones et Geneviève Florence. Le cinéaste hongrois Peter Soos réalise sur un scénario d’Aron Horvath et Joan Lane. Bill Chamberlain et Kornel Sipos produisent tandis que Bayar Banzragch et Battushig Batbold coproduisent. Les producteurs exécutifs sont Istvan Bodzsar, Carlos Alperin, Norman Merry, Tim Smith, Paul Brett et Csaba Iski.

Kevin Spacey s’est replongé dans le jeu d’acteur

