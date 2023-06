Kevin Smith veut vraiment faire une suite héritée de The Bad News Bears

Réalisateur Kévin Smith a une suite héritée de Mauvaises nouvelles ours c’est au sommet de sa liste de souhaits. Smith, qui est devenu célèbre après sa comédie indépendante Greffiers est devenu un grand succès en 1994, a réalisé une variété de films, revenant récemment derrière la caméra pour Commis III. De retour à ses racines, Smith travaille sur le film de comédie d’horreur Mâchoires d’orignalune histoire que le cinéaste décrit comme « comme Mâchoires mais avec un orignal au lieu d’un requin. »





Quant à ce qu’il y a après Mâchoires d’orignalpeut-être que cela pourrait être une nouvelle suite à Les mauvaises nouvelles portent réalisé par Smith. Tout en parlant de films classiques qu’il aimerait voir rebootés sur son podcast Gros homme au-delà (par ComicBook.com), Smith a mentionné Les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8e dimension et L’ombre que des possibilités amusantes. Mais ce qu’il veut voir par-dessus tout, même en espérant diriger lui-même un tel redémarrage, c’est un nouveau Mauvaises nouvelles ours film. Comme l’explique Smith, il voudrait même que ce soit une suite héritée en ramenant des personnages du film original.

« Les mauvaises nouvelles portentj’ai toujours voulu faire un Mauvaises nouvelles ours suite où Kelly Leak (Jackie Earle Haley) et Amanda Wurlitzer (Tatum O’Neal) ont grandi, et ils sont les Walter Matthaus, et ils entraînent tous les deux des équipes f ** king séparées qui doivent se jouer. Paramount, appelez-moi, il y a un univers Bears, je vous le dis tout de suite, un univers Bad News. »

Sorti en 1976 par le réalisateur Michael Ritchie, Les mauvaises nouvelles portent mettait en vedette Walter Mathau en tant qu’alcoolique et ancien lanceur de ligue mineure qui a été recruté comme entraîneur d’une équipe de baseball locale pour les jeunes. Haley et O’Neal étaient tous les deux des enfants lorsque ce film a été réalisé, et les ramener tous les deux serait une façon amusante de boucler la boucle de l’histoire. C’est quelque chose que Smith a récemment expérimenté lui-même en plafonnant le Greffiers histoire avec un nouvel épisode.





Bad News Bears peut déjà être redémarré

Le plus grand obstacle auquel Smith est confronté dans sa quête pour créer un nouveau Mauvaises nouvelles ours film est qu’il y a d’autres projets pour cette franchise en ce moment. L’automne dernier, il a été signalé que CBS préparait un redémarrage sous la forme d’une série comique à caméra unique écrite par Corey Nickerson (Noirâtre). Cependant, peu de choses ont été rapportées sur ces plans depuis, et il n’est pas tout à fait clair si le projet est toujours sur la bonne voie sur le réseau ou s’il a depuis été abandonné.

Les mauvaises nouvelles portent avait auparavant deux suites: 1977 Les mauvaises nouvelles portent dans la formation de rupture et 1978 Les Bad News Bears vont au Japon. De 1979 à 1980, il y avait également eu une série télévisée de courte durée diffusée pendant deux saisons. Un redémarrage non connecté serait également publié en tant que long métrage en 2005 avec Billy Bob Thornton jouant un rôle similaire à celui joué par Mathau dans le film original. C’était une bombe au box-office et a remis la franchise sur la glace jusqu’aux rapports l’année dernière d’un nouveau redémarrage prévu chez CBS.