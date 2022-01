Kevin Smith va au magasin de mauvaises herbes et tombe sur sa propre fille

Kevin Smith a été surpris de tomber sur nul autre que sa propre fille au « magasin de mauvaises herbes », plaisantant sur le fait que c’était un signe clair qu’elle avait été « bien élevée ».

Smith, 51 ans, est un grand nom dans le monde de l’herbe, ayant non seulement représenté la moitié des revendeurs de marijuana préférés du cinéma aux côtés de Jason Mewes, mais est également allé jusqu’à créer une variété spéciale pour promouvoir le Jay et Silent Bob redémarrent en 2019.

Crédit : Miramax

Et il semble que la pomme ne tombe pas trop loin de l’arbre, car le Commis le cinéaste a fini par tomber sur sa fille Harley Quinn Smith, 22 ans, alors qu’il était en rupture de stock.

En taguant sa fille dans un selfie sur Instagram, il a écrit : « Quand vous êtes au magasin de cannabis et que vous rencontrez votre enfant. Depuis que @harleyquinnsmith a sa propre maison, il y a eu des moments où je suis tombé par hasard sur l’enfant en public. Et ce soir, après avoir rencontré ma fille unique au magasin d’herbe, je me suis dit ‘Quelqu’un a bien élevé cet enfant’.

En un instant, les deux peuvent être vus posant pour la caméra avec des masques faciaux, l’intérieur de la boutique visible en arrière-plan.

Commentant la publication, Harley Quinn a écrit: « C’était une surprise mais pas du tout une surprise. »

En juin dernier, le duo père et fille a expliqué comment ils co-écrivent une série ensemble.

Harley Quinn a dit à E! News : « C’est un cadeau tellement cool de pouvoir travailler avec quelqu’un avec qui vous êtes lié.

« Nous avons des esprits assez similaires, donc c’est un peu comme si vous tourniez avec une autre version de vous-même. C’est tellement amusant et nous travaillons maintenant sur autre chose ensemble qui a été, à mon avis, le plus amusant à ce jour, et J’ai hâte que nous puissions partager avec le monde ce que c’est. »

Son père a ajouté: « Nous avons écrit ensemble, ce qui est tellement amusant parce que c’est faire semblant, n’est-ce pas? Comme je faisais semblant avec elle quand elle était enfant.

« Maintenant, c’est une adulte et vous arrivez rarement à faire ça. Mais de cette façon, nous pouvons, parce que c’est la même chose, vous vous asseyez et vous vous demandez : « Et s’ils faisaient ça, et si ça arrivait, et si ça arrivait ? » Vous pouvez donc rejouer, ce qui est un cadeau rare pour un parent maintenant. »

Crédit : Instagram/@thatkevinsmith

Il a poursuivi: « Je pensais que ces jours étaient derrière moi.

« Vous savez qu’elle a joué avec moi, mais écrire avec elle a été une expérience complètement différente de celle que j’ai absolument adorée parce que c’est comme recommencer à jouer. »

Harley Quinn a déclaré que leur lien était si étroit qu’ils se retrouveraient souvent exactement sur la même longueur d’onde.

« C’est fou parce qu’il va dire quelque chose et je vais finir une phrase et ensuite il me dira ‘Oui!’, a-t-elle dit.