Kevin Smith trolle les fans de He-Man avec la mort de Clerks III avant la lecture du premier script

Cela fait moins d’une semaine que nous avons découvert qu’un troisième versement de la Commis la franchise avançait, et avec des caméras qui devraient commencer à tourner très bientôt, Kevin Smith a révélé qu’aujourd’hui est le jour de la première lecture du scénario, ce qui sera la première fois que l’ensemble de la distribution se réunira en vue de la démarrage de la production. Avec Smith ayant été occupé sur la piste de la promotion pour Maîtres de l’univers au cours du dernier mois, il semble qu’il n’y ait pas de repos pour les méchants alors qu’il se dirige directement vers le travail sur Clerks III.

En publiant les nouvelles sur Twitter, Kevin Smith a profité de l’occasion pour faire une petite blague sur Maîtres de l’univers les fans qui n’ont pas tardé à se lancer dans sa poursuite de la série de dessins animés classiques des années 80, principalement pour avoir « tué » le personnage principal. C’est avec cela que Smith était heureux de jouer avec dans son poste.

Smith a écrit : « J’aurai 51 ans dans une semaine, alors que nous commençons à tourner CLERKS III. Mais à midi, le casting lit le script à haute voix pour la première fois ! Attendez que @BrianCOHalloran découvre que nous tuons son personnage dans le premier acte ! Mes sens de la narration me disent que le public aime universellement ce trope… »

Il convient de souligner que le script original pour Commis a fait mourir le personnage de Dante à la fin, mais il faut prendre avec précaution que Smith annoncerait la mort de leur personnage principal dans Commis III, et n’est certainement qu’une petite blague au détriment de He-Man fans qui ont été un peu contrariés par son Maître de l’Univers : Révélation séries.

Le nouvel ajout à la Commis La série verra l’histoire prendre une voie de fait devenant une fiction, car le personnage de Jeff Anderson, Randal, sera vu survivre à une crise cardiaque au début du film, quelque chose qui est arrivé à Smith il y a quelques années. Randal part ensuite en mission pour faire un film sur sa vie dans le dépanneur où lui et le groupe ont travaillé il y a de nombreuses années. Avec Brian O’Halloran de retour en tant que Dante, et Smith et Jay Mewes également de retour en tant que Jay et Silent Bob.Commis II l’intronisé Rosario Dawson sera de retour dans le rôle de Becky.

« Il y a un dicton du Tao qui dit quelque chose comme ‘Être grand, c’est continuer. Continuer, c’est aller loin. Aller loin, c’est revenir.’ Grâce à Lionsgate, nous pouvons revenir là où tout a commencé avec presque tout le casting qui a tout déclenché », a déclaré Smith dans un communiqué. « Et pour la première fois depuis la première fois que nous avons fait un film en 1993, nous tournons l’intégralité du film sur place dans le New Jersey, comme une ode à la fois à l’attrait durable du cinéma et à l’ingéniosité et la folie de ses conteurs. Il y a des années, Dante et Randal ont fait de moi un cinéaste – alors maintenant il est temps que je leur rende la pareille. »

Le tournage ne devant commencer que bientôt, il n’y a actuellement aucun mot sur le moment où nous pouvons nous attendre à voir Commis III arrivent dans les cinémas.

