Kevin Smith travaille sur Tusk 2 révèle Justin Long

L’acteur Justin Long a révélé que le réalisateur Kevin Smith rassemblait les troupes pour la suite de son étrange film d’horreur corporelle de 2014, Défense. Parlant avec SlashFilm, Long dit que Smith se prépare à nous ramener dans le monde obsédé par les morses de Défensele cinéaste assemblant les pièces pour un suivi.

« Vous serez heureux d’apprendre, Kevin [Smith] announ- Je veux dire, je suppose qu’ils en parlent. Ils font ‘Tusk 2’, je pense… Il nous a envoyé un texto l’autre jour, Haley [Joel Osment] et Genèse [Rodriguez], et il nous a dit qu’il voulait le faire, et j’ai pensé que c’était une blague. Et puis j’ai réalisé qu’il était sérieux. Et puis l’un des [other] les enquêteurs ont dit : ‘Oui, il m’a dit la même chose.' »

Défense suit Justin Long en tant que podcasteur Wallace Bryton, dont la vie change radicalement lorsqu’il se rend au Canada pour une entrevue avec une célébrité infâme, qui, à son insu, a une étrange affinité avec les morses. Tellement obsédé par les morses, en fait, qu’il envisage de transformer Wallace en un seul.

Défense se termine tragiquement, avec Wallace enfermé dans un costume de morse et vivant dans une réserve faunique – bien que le film nous laisse avec la suggestion que son humanité n’a pas été complètement érodée par son expérience. Pourtant, compte tenu de la réponse critique à Défensebeaucoup se demanderont pourquoi Kevin Smith veut revenir pour une suite.

Kevin Smith a déjà révélé ses plans pour Défense 2

A24

Défense reste une bizarrerie particulière dans la filmographie du réalisateur Kevin Smith, mais le cinéaste pense à se replonger dans le monde étrange depuis un moment maintenant. En août 2020, Smith a révélé qu’il avait déjà Défense 2 dans son esprit.

« Je suis choqué que nous nous soyons enfuis avec [Tusk] mais je vais être honnête avec vous : j’ai une histoire pour Tusk 2 », a déclaré Smith. « Le grand Michael Parks, qui jouait Howard Howe, l’homme qui a transformé Wallace en morse, est malheureusement décédé il y a quelques années… Mais, à la fin de Tusk, si je voulais être un cinéaste commercial, ce qui apparemment Je n’ai jamais voulu l’être, j’aurais fini le film quand De La Pointe entrerait et lèverait son fusil de chasse et t’entendrais juste le morse [scream] et ce serait la fin. »

Smith a même révélé ce qu’il avait prévu pour la suite d’horreur, déclarant que cela pourrait impliquer que le personnage de Justin Long devienne le méchant cette fois-ci.

« Il y a une version de Tusk 2 que vous faites où vous coupez au présent, et quelqu’un d’autre est aspiré dans la toile d’araignée », a commencé le cinéaste. « La maison, vous entendez des histoires, et quand vous venez à la maison, le nouveau Howard Howe est Wallace, qui s’est débarrassé des pièges de morse et tout ça et qui est évidemment dérangé. Par toute son épreuve et le fait maintenant aux autres. Il y a donc un moyen de faire Tusk 2 où Justin devient le personnage de Michael Parks… Alors oui, c’est possible. Tusk 2 est possible.

Avant de ramener le morse, Kevin Smith reviendra d’abord sur une autre de ses œuvres antérieures avec Commis III. Écrit, produit, réalisé et édité par Kevin Smith, Commis III reflétera une partie de la vie réelle de Smith lorsque Randal Graves, après avoir survécu à une crise cardiaque, veut faire un film avec Dante Hicks sur leur vie au Quick Stop. Commis III devrait être publié le 13 septembre par Lionsgate.