Kevin Smith termine le premier montage de Clerks III avec un nouveau regard sur le retour de Jay & Silent Bob

Kevin Smith est si impatient d’obtenir Commis III là-bas pour les fans qu’il a déjà terminé la première coupe de la suite attendue. Bien que Smith ait essayé pendant de nombreuses années d’obtenir le troisième Commis film du sol, il y avait toujours un problème ou un autre sur son chemin. Les stars se sont finalement alignées au cours de l’été avec Lionsgate récupérant les droits de la série, donnant à Smith et à son équipe un mois pour tourner Commis 3 à l’emplacement d’origine de Quick Stop Groceries.

Pendant la fabrication, Kevin Smith avait régulièrement tenu les fans au courant des progrès de Commis III. De toute évidence, il est tout aussi excité que de nombreux fans de longue date du cinéaste le sont pour la sortie de ce film. En publiant une nouvelle image sur les réseaux sociaux, révélant un nouvel aperçu de Jay et Silent Bob devant RST Video, Smith a révélé que la première coupe est dans la boîte et prête à être examinée par les cuivres de Lionsgate cette semaine. Une meilleure nouvelle révélée par Smith est que son ami canin Marty se porte bien après une alerte de santé. Vous pouvez consulter le post ci-dessous.

« J’ai passé toute la semaine dernière à me réveiller à 4 heures du matin pour prendre soin de notre chien vieillissant Marty, ce qui m’a fait éditer tôt, brisant ainsi mon habitude quotidienne de randonnée de 7 km pendant une semaine complète. La mauvaise nouvelle est que je suis grassouillet de tous les repas et du manque d’exercice. La bonne nouvelle ? a) Marty est toujours avec nous et b) j’en ai fini avec la première coupe de Commis III! Le film est arrivé à 1 heure et 48 minutes, mais hier, j’ai enlevé chirurgicalement 3 minutes supplémentaires, portant la coupure actuelle à 1 heure et 45 minutes. Commis II était de 1 heure et 37 minutes, mais nous avons beaucoup plus d’histoires à raconter cette fois. »

Smith continue également à faire l’éloge du casting de la suite à venir. Commis III ramène plusieurs stars de retour des deux premiers films, offrant ce que Kevin Smith promet d’être leur meilleur jeu d’acteur à ce jour.

« Je suis heureux d’annoncer que grâce à mon casting de tueur, le film est drôle comme de la baise et incroyablement émouvant! Mes garçons Brian O’Halloran et Jeff Anderson (les Vladimir et Estragon de Quick Stop Groceries) ont non seulement donné les meilleures performances en carrière pour l’un des mes films – ils ont donné deux des meilleures performances que j’ai jamais vues dans un film de toute ma vie ! Rosario Dawson ramène Becky avec brio, et Jay Mewes, Trevor Fehrman et Austin Zajur volent tellement de scènes, je devrais les faire arrêter ! J’espère montrer le film à nos partenaires Lionsgate ce vendredi, puis toutes les projections dans le salon des amis et de la famille pourront commencer, afin que je puisse continuer à trouver des garnitures. »

Enfin, Kevin Smith se souvient des nombreuses années passées à rêver de développer le film. Pour sa part, il est juste ravi que cela se soit passé encore mieux qu’il ne l’avait espéré. En fait, il décrit Commis III comme le meilleur film qu’il ait jamais fait jusqu’à présent.

« Et après avoir vu le premier montage quelque peu terminé pour l’instant, je suis ravi d’annoncer que le film est tout ce que j’ai toujours rêvé qu’il pourrait être, depuis la fin de Commis II! Merde, c’est encore mieux que ce que j’avais espéré. Ce n’est pas seulement un hymne à l’art brut en général et au pouvoir transformateur du cinéma en particulier, le film m’a permis de recréer des scènes de mon premier film, au même endroit où nous avons tourné les scènes il y a 28 ans ! J’ai hâte de vous ramener à Jersey, les enfants, avec ce que je pense être mon meilleur film à ce jour ! Mais après une semaine seule à un bureau dans une salle de montage sombre qui sert également de boîte chaude, il est maintenant temps de sortir et de parcourir quelques kilomètres ! »

Lionsgate n’a pas de date de sortie fixée pour Commis III, mais avec la première coupe dans la boîte, espérons qu’une annonce n’est pas trop loin. En attendant, nous pouvons nous attendre à ce que Kevin Smith continue de tenir les fans informés sur les réseaux sociaux. Même s’il n’est même pas censé être là aujourd’hui.

Sujets : Commis 3, Commis