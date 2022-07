Kevin Smith taquine le prochain film et révèle la scène d’ouverture du scénario

Kévin Smith ne perd pas de temps à préparer un nouveau film avant la première de son dernier long métrage. En septembre, le cinéaste sortira la suite Commis IIImettant un arc sur la trilogie de films qu’il a commencé en 1994. Mais les engrenages tournent toujours dans la tête de Smith, et il a apparemment travaillé sur quelque chose de nouveau en se préparant pour le Commis III tournée cet automne. S’adressant à Instagram, le Mallrats le réalisateur a posté une image de la scène d’ouverture de son nouveau scénario pour taquiner ce qui va suivre.

« J’ai terminé un nouveau scénario aujourd’hui », a déclaré Smith. « Un jour, je pourrais le réaliser. Et certains parfaits inconnus vont l’adorer. Alors que d’autres parfaits inconnus vont le détester. Mais ce n’est que si j’ai de la chance. Aujourd’hui, j’ai un plan pour ce à quoi pourrait ressembler mon futur possible. . Et ainsi le voyage recommence… »

Smith ne révèle pas le titre dans l’image, mais il montre comment cette histoire particulière commence. Il se déroule dans une ville du New Jersey en 1986, tirant le meilleur parti de son époque avec « I Can’t Wait » de Nu Shooz diffusé à la radio. Smith décrit une personne invisible qui passe un appel avec un téléphone à cadran avant d’utiliser le cordon pour s’enrouler autour de son doigt jusqu’à ce que « le bout devienne violet ».

Comme c'est le tout début de l'histoire, on ne sait pas si tout le film se déroulera dans les années 80, ou si cette scène est pour une séquence de flashback qui lancera l'histoire avant d'avancer rapidement jusqu'à nos jours. Mais avec la première ébauche du scénario déjà terminée, il ne faudra peut-être pas longtemps avant que Smith ne commence à divulguer plus d'indices sur ce qui est à l'ordre du jour pour le cinéaste.





Kevin Smith présente Clerks III cet automne

Porte des Lions

En attendant, les fans de View Askew pourront visionner le prochain long métrage de Kevin Smith cet automne. Le film continue l’histoire de Dante (Brian O’Halloran) et Randal (Jeff Anderson) après leurs films précédents, 1994 Greffiers et 2006 Commis II. Cela reprend avec Randal souffrant d’une crise cardiaque et réalisant qu’il veut s’immortaliser en réalisant un film sur sa vie en tant que commis de Quick Stop Groceries. Le film devient méta alors que Randal recrée des plans et des moments vus dans l’original Greffiers film.

Beaucoup d'original Greffiers des vedettes seront également à l'honneur. En plus de Jason Mewes et Kevin Smith en tant que Jay et Silent Bob, cela inclut Marilyn Ghigliotti en tant que Veronica, Scott Schiaffo en tant que vendeur de Chewlie, Trevor Fehrman en tant qu'Elias et Rosario Dawson en tant que Becky. Il y aura probablement beaucoup d'autres surprises pour les fans de longue date de View Askew.





Commis III sera projeté dans les salles pendant deux jours seulement, avec l’aimable autorisation de Fathom Events, les 13 et 15 septembre 2022. Les fans pourront également regarder le film avec Smith pendant sa tournée Commis III pour ce qu’on appelle La visite de commodité. Pour en savoir plus et voir s’il s’arrêtera près de chez vous, vous pouvez visiter le site officiel.