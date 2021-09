Kevin Smith révèle pourquoi il ne peut pas réaliser un film Marvel

Après ses débuts époustouflants au cinéma indépendant avec « Clerks » en 1994, Kevin Smith a écrit et réalisé près de 13 longs métrages à ce jour, faisant de lui l’une des voix les plus importantes parmi les cinéastes de sa génération. , se concentrant sur des productions à petit budget basées principalement sur dialogues spirituels.

Le succès de Smith a également porté ses fruits dans le domaine de la télévision, où il a été créateur et producteur exécutif d’un nombre important d’émissions, y compris une adaptation animée de « Clerks » et récemment « Masters of the Universe: Revelation » dans la série. Catalogue Netflix.

La grande obsession de Kevin Smith pour la bande dessinée et la culture geek a été un élément constant tout au long de sa filmographie, et ce serait un facteur qui l’a conduit à être embauché par DC et Warner Bros dans le développement du film annulé « Superman Lives », une anecdote qui est devenu au fil des années l’un des favoris de ses fans.

Au cours de la dernière décennie, Smith n’a pas caché sa fascination pour le travail de Marvel Studios dans le développement de son univers cinématographique, ce qui pourrait faire de lui un candidat idéal pour prendre la relève dans l’une de ces productions. Cependant, le cinéaste a noté lors d’une conversation avec Uproxx qu’il ne dirigerait aucun des films de la série.

Smith prétend être un grand fan du travail de Kevin Feige, qu’il désigne comme son réalisateur préféré dans le cinéma américain. Cependant, il a partagé un certain nombre de raisons pour lesquelles il ne pouvait pas accepter le rôle de réalisateur pour le MCU, notamment le manque de « style visuel » en tant que cinéaste. « J’en parle depuis les années 90, donc je devrais être là pour le faire, mais en premier lieu, je ne suis pas si talentueux », a-t-il commenté.

« Je ne suis pas assez doué pour faire une bande dessinée. Vous avez besoin d’un style visuel pour faire ce genre de chose. Je ne pense pas visuellement, je pense avec des mots. Même mes bandes dessinées préférées contiennent plus de mots que d’images », a noté Smith.

Kevin Smith a également assuré qu’il préférait créer son propre contenu original, c’est pourquoi il pourrait ne pas être en mesure de travailler sous le commandement et les directives établies dans le MCU, en plus de noter qu’il n’a pas le genre de compétence nécessaire pour s’adapter certaines des histoires présentées dans les bandes dessinées Marvel.

Actuellement, Kevin Smith a de l’expérience dans le domaine des super-héros en commençant le développement d’une série animée basée sur « Green Hornet », en plus d’avoir réalisé quatre épisodes de la série « Supergirl » et trois dans « The Flash », afin que ces ajouts à son palmarès ferait de lui un candidat proche de l’univers DC.