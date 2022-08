Kevin Smith révèle les détails de l’intrigue sauvage du script Scrapped Clerks III

Avant la sortie de Commis III au théâtre, scénariste-metteur en scène Kévin Smith a révélé quel était son plan initial pour la suite attendue. Pour couronner la trilogie, Commis III ramènera l’histoire là où tout a commencé en suivant Dante Hicks (Brian O’Halloran) et Randal Graves (Jeff Anderson) chez Quick Stop Groceries. Cette fois, le couple s’associe pour faire un film indépendant sur leur travail de commis à vie d’une manière similaire à ce que Smith avait fait dans la vraie vie avec le premier Greffiers film.

Mais revenir à Quick Stop n’était pas le plan que Smith avait en tête lorsqu’il a écrit un précédent scénario pour Commis III. Parlant du scénario original, selon The Hollywood Reporter, Smith a expliqué que l’épicerie était en fait détruite par l’ouragan Sandy au début du film, forçant les personnages à faire autre chose de leur vie avec leur résidence secondaire qui n’était plus là. Cela rappelle assez Commis II qui a vu Dante et Randal obtenir de nouveaux emplois dans un restaurant de restauration rapide après que Quick Stop ait été incendié.

« Il a ouvert le soir de l’ouragan Sandy. Dante et Randal ont été enfermés dans une prison parce que la version originale de Commis III était l’ouverture de Jay et Silent Bob redémarrent où les flics entrent et arrêtent Jay et Silent Bob. Ils ont tous été arrêtés et il y a une scène d’interrogatoire et quelqu’un entre et dit: « Nous devons les faire sortir et les mettre dans des cellules parce que ça arrive. » Et [the guys] sont comme, ‘Qu’est-ce qui arrive?’ « Ils l’appellent Sandy. » Ils ont été enfermés dans une cellule toute la nuit et ils sortent le matin pour constater que le Quick Stop a été détruit par une inondation.