Kevin Smith révèle le camée du personnage de Mallrats dans Clerks III

Avertissement : Cette histoire inclut un petit spoiler de Clerks III.Cela a été long à venir, mais Commis III est enfin arrivé en salles. Scénariste-réalisateur Kévin Smith a commencé sa carrière il y a près de trois décennies avec l’original Greffiers qui est sorti en 1994. Après avoir revisité les personnages principaux du film, Dante (Brian O’Halloran) et Randal (Jeff Anderson), en 2006 Commis II, Smith a ramené le duo au Quick Stop pour servir à nouveau les clients dans leur troisième long métrage ensemble. Fathom Events s’est associé à Lionsgate pour donner à la suite une diffusion limitée dans les salles, et Smith a également tourné le film à travers le pays.

FILM VIDÉO DU JOUR

Alors que Dante et Randal sont les stars de l’histoire, il y a d’autres personnages de View Askewniverse que les fans peuvent s’attendre à voir. Comme l’a révélé Smith sur les réseaux sociaux, cela inclut Mallrats personnage William Black, joué par Mon nom est Earl étoile Ethan Suplee. Dans les années 1990, Suplee avait l’air assez différent de ce qu’il est aujourd’hui, ayant depuis perdu des centaines de kilos et s’étant musclé. Sur Instagram, Smith a partagé une image de lui-même aux côtés de Suplee et Jason Mewes tout en révélant qu’un William désormais chamois apparaît dans Commis IIIalors que Smith travaillait sur la transformation corporelle réelle de Suplee dans le scénario.

Comme l’explique Smith, il existe un « montage d’auditions » mettant en vedette des camées de divers acteurs afin d’inclure de nombreux personnages différents dans le film. Il révèle que William de Suplee fait partie de ces personnages, taquinant que malgré le changement d’apparence de l’acteur, les fans reconnaîtront toujours le Mallrats favori basé sur la livraison de Suplee de son dialogue. De la publication Instagram :

« Sur The Convenience Tour, le montage des auditions (où nous avons collé tous les camées de nos amis célèbres) fait chavirer la baraque tous les soirs ! Et peut-être que les plus grands applaudissements et acclamations se produisent après que (Ethan Suplee) se soit présenté en tant que Willam Black ! Ou devrais-je dit William JACKED, car Ethan est un culturiste dur comme le roc maintenant ! il est immédiatement reconnaissable à sa complainte des Mallrats ! Venez voir Ethan et plein d’autres visages célèbres alors que mon nouveau (film Clerks) passe dans les salles (Fathom Events) AUJOURD’HUI ! »





Clerks III pourrait enfin mener à Mallrats 2

Photos de Gramercy

Si nous voyons Mallrats personnages dans Commis IIIcela signifie t-il Mallrats 2 est à l’horizon? C’est possible, selon Smith. Auparavant, Smith a annoncé son intention de faire une suite qu’il a surnommée Crépuscule des Mallrats, mais pour l’instant, le projet n’a pas été officiellement éclairé. S’adressant à THR, Smith a récemment déclaré qu’il espérait que Commis III fera assez bien avec sa course théâtrale que le Mallrats la suite va enfin bouger.

« Nous espérons devant Dieu que Greffiers III est le Kaopectate ou le Pepto Bismol, si vous voulez, qui détend le Mallrats intestins, et tout à coup, cette merde commence à couler », a déclaré Smith avec éloquence.« Je connais les bonnes gens de Lionsgate et nos producteurs, Liz [Destro] et la Jordanie [Monsanto]ont eu des conversations pour essayer de faire en sorte que cela se produise. »

Il a ajouté : « C’est un projet Universal, donc Universal possède Mallrats même s’ils ont tendance à l’oublier. Chaque fois que j’en parle, je me dis : ‘Je veux faire Mallrats‘, et ils disent toujours ‘Allez-y’. Et je me dis, ‘Ouais, mais vous les possédez.’ Et ils sont comme, ‘Nous faisons?’ Comme le film n’est ni rapide ni furieux, ce n’est pas vraiment un film auquel ils prêtent beaucoup d’attention, mais Commis III pourrait rendre les choses un peu plus faciles … Je garde toujours espoir, mais je ne pense pas que vous ayez vu le dernier de Brodie Bruce.

Pour l’instant, vous pouvez consulter Greffiers III. Découvrez où regarder le film en visitant le site officiel.