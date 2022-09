Kevin Smith révèle comment Dogma est « pris en otage » par Harvey Weinstein

Les fans de Dogma, le fantasme de Kevin Smith en 1999, se demandent pourquoi il n’est pas diffusé en continu. Maintenant, Smith a expliqué la raison. Kévin Smith

Kevin Smith a mentionné dans le passé comment l’implication de Weinstein a été une énorme pierre d’achoppement pour Dogme, mais c’est la première fois qu’il révèle l’étendue des problèmes auxquels il est confronté en essayant d’obtenir lui-même les droits. Lorsque Smith dit que les 5 millions de dollars demandés par Weinstein sont surévalués, cela devient très évident lorsque l’on considère le budget de Dogme n’était que de 10 millions de dollars, donc en demander la moitié, c’est presque de l’extorsion.

Bien que cela n’aide pas les fans de Dogme voir le film arriver bientôt sur une plateforme de streaming, Smith se concentre actuellement sur la sortie de Commis III, ce qui arrive enfin bientôt. En plus de cette suite, Smith a également récemment révélé qu’il travaillait sur le développement d’une suite à d’autres films tels que Défense et éventuellement Mallrats. Même avec les problèmes entourant la possible réédition et les débuts en streaming de Dogmeil y a de quoi satisfaire les fans de Smith en attendant.