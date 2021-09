Kevin Smith plonge dans la «vraie obscurité» derrière sa collaboration avec Bruce Willis sur Cop Out

Kevin Smith n’a jamais hésité à partager ses hauts et ses bas dans l’industrie du cinéma et sa vie. Cela l’a attiré non seulement avec des fans occasionnels, mais au lieu de cela, il a une relation avec d’innombrables personnes partageant les mêmes idées avec une dévotion absolue pour lui et son travail. Ainsi, lorsqu’il se dispute avec une compagnie aérienne ou décrit son travail avec Bruce Willis comme « Vraies ténèbres », sa légion a le dos couvert de maillot de hockey.

Les conflits sur le tournage de sa comédie de 2010, Défoulez-vous, mettant en vedette Bruce Willis et Tracy Morgan, ont eu des coups de pot provenant des deux côtés, les représentants de Willis affirmant: « Il fume beaucoup trop de pot », en parlant de Smith. « Il s’est assis derrière son écran. Il n’a pas interagi avec les acteurs. Les acteurs se sentaient seuls. »

Kevin Smith nié avec véhémence les allégations. « J’ai eu affaire à tous les acteurs qui voulaient être traités sur ce plateau. Si je fumais autant d’herbe, comment ai-je réussi non seulement à sortir le film dans les délais, mais en respectant le budget ? Si j’étais censé être si défoncé, comment pourrais-je Je tourne toute la journée PUIS monte le film moi-même toute la nuit ? Oui, quel gros, gros, paresseux et sans enthousiasme je dois être. Sur le podcast « WTF With Marc Maron », Smith a utilisé l’expression « soul crushing » lorsqu’il s’agissait de travailler avec Willis, ajoutant que la star n’avait pas soutenu le film. « Beaucoup de gens vont se dire : ‘Oh, tu essaies juste de lui reprocher le film' », a déclaré Smith. « Je n’ai eu aucune putain d’aide de ce type. »

Eh bien, pas besoin de lunettes de soleil, Smithees, Kevin Smith, Jason Mewes et Chris Prince fournissent l’ombre avec les mémoires, « Kevin Smith’s Secret Stash The Definitive Visual History ». Le livre est décrit comme tel. « Passant d’employé de dépanneur à icône internationale du cinéma, Kevin Smith a passé plus de vingt-cinq ans à la pointe de la culture pop. Dans ce trésor hilarant d’artefacts et d’anecdotes, Kevin raconte l’histoire complète de sa vie incroyable pour la première fois, depuis ses débuts dans les Highlands, dans le New Jersey, jusqu’au succès retentissant du smash indépendant à petit budget Commis en 1994, et la série de films à succès qui lui a permis de créer sa propre cinématique « View Askewniverse ».

« Ce volume de luxe est illustré d’une multitude d’objets rares et inédits provenant des archives personnelles de Kevin, y compris des pages de script, des lettres personnelles et des illustrations conceptuelles de films bien-aimés, notamment Mallrats, À la poursuite d’Amy, Jay et Silent Bob contre-attaquent, État rouge, Défense, Jay et Silent Bob redémarrent, et plus. Il propose également une gamme de fonctionnalités spéciales exclusives au livre, y compris l’application de Kevin à l’école de cinéma et la bande dessinée de À la poursuite d’Amy. »

« En plus d’une préface du collaborateur et ami de longue date de Kevin, Jason Mewes, le livre comprend des contributions de JJ Abrams, Ben Affleck, Marc Bernardin, Ming Chen, Shannon Elizabeth, Walt Flanagan, Ralph Garman, Mark Hamill, Bryan Johnson, David Klein, Justin Long, Scott Mosier, Brian O’Halloran, Seth Rogen, Jennifer Schwalbach-Smith et Harley Quinn Smith. »

Bien que nous ayons tous été au courant des opinions et du processus sans restriction de Kevin Smith, le livre lui permet de nous faire découvrir sa mémoire, dans ce qui semble être en partie une lettre d’amour à ses collaborateurs, en partie un manuel de réalisation de films, et bien sûr une bonne dose de bas qui a fait de lui notre outsider de ville natale tout le monde qui a fait les choses en grand. ‘Kevin Smith’s Secret Stash The Definitive Visual History’ est tout juste sorti des processus et vous attend partout où vous obtenez vos livres. Cette nouvelle vient d’Insight Editions.