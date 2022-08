Kevin Smith partage les détails de l’abandon du projet Nicolas Cage Superman

Warner Bros. a récemment dominé les gros titres du divertissement avec sa décision de pouvoir filmer HBO Max Fille chauve-souris ainsi que de nombreux autres projets qui étaient à divers stades de développement. Parmi les coupes, il y avait un petit quelque chose impliquant Nicolas Cage que Kevin Smith avait en tête. Smith admet avoir été pris dans ces annulations et a révélé des plans pour une série télévisée DC mettant en vedette Nicolas Cage dans le rôle de Bizarro.

Sur le dernier épisode de Le bavardage d’HollywoodSmith a partagé qu’il avait été approché pour écrire et réaliser un épisode d’une émission d’anthologie centrée sur DC, Les étranges aventures de DC, qui se concentrerait sur certains des personnages les moins connus de l’univers DC. Selon le cinéaste de 52 ans, son épisode mettrait en vedette le photojournaliste Jimmy Olsen, Perry White et Bizarro dans un épisode qui retracerait les origines de ce dernier. Smith a également admis qu’ils poursuivaient activement Cage pour jouer Bizarro dans l’épisode. La Greffiers directeur a dit:

« Nous ne l’avons pas verrouillé, il n’a pas signé de contrat, mais la personne que nous recherchions pour jouer notre Bizarro était Nicolas Cage… C’était toujours un million contre un coup, je ne pouvais pas croire qu’ils m’aient même demandé de le faire et ça se dirigeait vers la production, ce n’était pas comme la réalisation d’un souhait, c’était quelque chose qu’ils allaient faire… Cela a été définitivement tué par le nouveau régime ».

Les fans attendent de voir ce que sortira Warner Bros.

Les fans de bandes dessinées de DC sont toujours sous le choc de la coupe que Warner Bros. a jugé bon d’exécuter comme un acte de réduction des coûts. Non seulement une anthologie montrerait comme Les étranges aventures de DC donner au studio une chance d’explorer la vaste galaxie de personnages de DC, mais la possibilité d’amener Nicolas Cage à jouer Bizarro aurait été un plaisir pour les aficionados de Superman à voir. Smith, qui est bien connu pour son amour pour le monde de la bande dessinée, a exprimé son mécontentement face à ces coupures de Warner Bros. Il a fustigé les studios et appelé leur annulation de Fille chauve-souris « un très mauvais look. »

Malgré les gigantesques bouleversements à la suite de la fusion de The Warner Bros. Discovery, le nouveau PDG du studio, David Zaslav, a assuré aux fans que la franchise DC était une priorité absolue pour l’avenir et qu’ils avaient un plan sur 10 ans pour leur bande dessinée. Propriétés. Zaslav n’a pas commenté directement Fille chauve-souris mais a dit :





« Notre ambition est de ramener Warners et de produire de grands films de haute qualité. Nous pouvons construire une entreprise de croissance durable à long terme à partir de DC. Nous ne sortons pas un film avant qu’il ne soit prêt.

Les étranges aventures une prétendue série de style anthologie axée sur Adam Strange devait être diffusée en 2021 ou 2022.