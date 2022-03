Kevin Smith partage la théorie des fans sur Batman et Jay et Silent Bob contre-attaquent

Quel film de 2001 les Wayne regardaient-ils avant d’être abattus à Gotham City ? C’est la nouvelle question que beaucoup de fans se posent Le Batman ont pensé, avec la chronologie actuelle du film suggérant que Thomas et Martha Wayne sont morts en 2001. Un mème particulièrement amusant imagine la famille Wayne lors d’une projection de la suite de la comédie Jay et Silent Bob contre-attaquent. Même le réalisateur du film, Kevin Smith, n’a pas pu s’empêcher de partager l’image hilarante, qui présente une théorie des fans plutôt intéressante.

« Est-ce que Jay et Silent Bob étaient le dernier souvenir heureux Le Batman jamais eu? Je n’ai pas fait ce fou rire, mais je l’adore », a déclaré Smith, en attribuant le mérite au créateur du mème, Robert Gabel Jr.

Mettant en vedette Smith aux côtés de Jason Mewes en tant que duo titulaire, Jay et Silent Bob contre-attaquent est le cinquième film de View Askewniverse après des films comme Clerks et Mallrats. Il suit les stoners titulaires dans leur voyage à Hollywood une fois qu’ils apprennent qu’un film est en cours de réalisation à l’aide de leur ressemblance. La comédie est également remplie de camées de célébrités, de Ben Affleck et Matt Damon à Will Ferrell, George Carlin, Carrie Fisher et Chris Rock. S’il s’agit du dernier film que Bruce a regardé avant que sa vie ne change à jamais, j’espère que les manigances de Jay et Silent Bob ont fait rire la famille Wayne au cours de leurs dernières heures ensemble.

Certains fans aiment croire que la famille Wayne regardait Shrek cette nuit-là







Si les Waynes ne regardaient pas Jay et Silent Bob contre-attaquent, qu’est-ce que ça aurait pu être d’autre ? Un autre mème qui est devenu viral postule qu’il s’agissait de la comédie animée à succès Shrek. Le film, qui a célébré son 20e anniversaire l’année dernière avec un retour en salles, fait la satire des contes de fées et suit un ogre des marais nommé Shrek (Mike Myers) qui tombe amoureux d’une princesse, Fiona (Cameron Diaz), dans sa quête pour la sauver. avec l’aide de son meilleur ami Donkey (Eddie Murphy). Largement considéré comme l’un des meilleurs films d’animation de tous les temps en tant que tout premier lauréat de l’Oscar du meilleur long métrage d’animation, nous pouvons supposer que les Waynes ont apprécié le film si c’est ce qu’ils ont vu ce jour-là.





À moins que cela ne soit abordé dans Batman 2et il semble improbable que ce soit le cas, nous ne saurons jamais avec certitude ce que les Waynes regardaient avant que Thomas et Martha ne soient tués en 2001. Sinon Shrek ou Jay et Silent Bob contre-attaquentd’autres possibilités sont Le Seigneur des Anneaux : La Communauté du Roi, Ocean’s Eleven, Harry Potter à l’école des sorciers, Le retour de la momie, Le rapide et le furieux, Espionner les enfants, Joe Dirtet Lara Croft : Tomb Raider, Juste pour en nommer quelques-uns. Faites votre choix, car, malheureusement, le résultat final de ce qui leur arrive par la suite reste le même.

Le Batman joue maintenant dans les théâtres partout. Le film est réalisé par Matt Reeves et met en vedette Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jeffrey Wright et Andy Serkis.









