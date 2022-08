Kevin Smith parle du camée Clerks III de Ben Affleck

Le réalisateur Kevin Smith a discuté de ses retrouvailles avec l’acteur vedette et collaborateur fréquent Ben Affleck, qui fera une apparition dans la prochaine suite de Smith, Commis III. S’adressant à Variety, Smith a décrit le fait de travailler à nouveau avec Affleck comme « heureux » et a donné plusieurs détails sur la manière dont Affleck tiendra compte de la procédure.

« Il était comme, ‘Je suis là. Ça va être génial.’ C’était si heureux. Il est venu pendant une heure.

Kevin Smith et Ben Affleck se sont déjà associés à plusieurs reprises pour des projets tels que Chasing Amy, Mallrats, Dogma, Jersey Girl, et les deux Jay et Silent Bob contre-attaquent et Jay et Silent Bob redémarrent, avec Affleck clairement désireux de tout recommencer dans Commis III. Smith a ensuite révélé les détails du rôle d’Affleck, qui impliquera en grande partie une blague entre les deux.

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’avais écrit une partie pour lui qui reposait sur cet ancien babillard électronique que nous avions sur Viewaskew.com. Il a toujours été fasciné par le temps que j’y ai passé, et il m’a dit : ‘Qui sont ces gens ? Pourquoi leur parlez-vous ? J’étais comme, ‘Parce que ce sont mes patrons; ils achètent en fait les billets. Peu importe ce que dit un critique. C’est la personne qui a payé pour voir le film.

Le cinéaste a poursuivi en révélant qu’Affleck ne pouvait s’empêcher de s’engager lui-même avec les fans sur le babillard électronique – ce qu’il a fait sous le nom de « Boston John ».

« John de Boston. » « [Boston John] va, ‘Kev, le tableau craint. Ce n’est plus ce que c’était. Ferme-le.’ Et Affleck a trouvé ça hystérique. Il m’a dit : ‘Ce type qui s’appelle Boston John te dit littéralement quoi faire de ta vie !’ Donc, quand nous sommes sortis pour faire la scène de l’audition, je lui ai tendu les pages et il a regardé [at his character’s name] et il était comme ‘Boston John, le proxénète !’ »

Commis III devrait sortir le mois prochain

Porte des Lions

Kevin Smith a parlé de faire un troisième versement dans le Greffiers saga pendant des années, et enfin, Commis III est désormais imminente. La suite reflétera la vie réelle de Smith, avec l’un des deux principaux, Randal Graves, revenant sur les lieux après une crise cardiaque massive. Une fois récupéré, Randal fait appel à ses amis et collègues commis Dante, Elias, Jay et Silent Bob pour faire un film immortalisant sa vie au dépanneur qui a tout commencé.

Écrit, produit, réalisé et édité par Kevin Smith, Commis III fera suite à la fois au premier Greffierssorti en 1994, et le suivi Commis II à partir de 2006. Les trois films sont centrés sur Brian O’Halloran dans le rôle de Dante Hicks et Jeff Anderson dans le rôle de Randal Graves, deux gars qui commencent comme commis de magasin s’occupant des clients tout en discutant de films et en paresseux, qui passent à travailler dans un fast-food joint, Mooby’s, dans la suite.

Commis III ramène plusieurs piliers de Kevin Smith aux côtés de Ben Affleck, dont Brian O’Halloran, Jeff Anderson, Trevor Fehrman, Austin Zajur, Rosario Dawson, Justin Long, Sarah Michelle Gellar, avec Jason Mewes et Smith lui-même reprenant leurs rôles respectifs en tant que duo bien-aimé Jay et Bob silencieux.

Commis III devrait avoir sa première mondiale le 4 septembre 2022, avant de recevoir une large diffusion le 13 septembre, avec l’aimable autorisation de Lionsgate.