Kevin Smith jouera dans Warped de Nickelodeon ! comme lui-même

L’idée de Kevin Smith apparaissant dans une émission Nickelodeon semble être quelque chose qu’un groupe d’amis trouverait dans une conversation sur les endroits les plus improbables pour Kevin Smith d’apparaître, mais c’est exactement ce qui est sur le point de se produire comme le Commis le créateur apparaîtra dans la nouvelle comédie de Nickelodeon Voilé! comme lui-même. La série est une comédie en direct dans le cadre d’un magasin de bandes dessinées, et Smith a confirmé son rôle dans la série lors de son dernier podcast FatMan Beyond LIVE, mais n’a pas tardé à souligner qu’il ne devrait probablement pas en parler.

« Je dois jouer moi-même, je ne sais pas si j’ai encore le droit de le dire », Kevin Smith mentionné. « C’est un spectacle qui se déroule dans un magasin de bandes dessinées. F-cking adore mec et ils m’ont demandé de venir y être et tout ça. Encore une fois, je ne sais pas si je gâche des trucs mais, je dois- Ici, permettez-moi d’en rester là. Je suis allé à l’ensemble de Voilé! et être un gars qui possède un magasin de bandes dessinées que f-cking set était précis comme f-ck, très pertinent. J’étais assis là en train de dire, j’ai dit aux créateurs : ‘Je suis tellement en colère, j’aurais dû créer ce spectacle. Comme pourquoi je n’ai pas pensé à monter un spectacle dans un magasin de bandes dessinées, j’adore cette merde. Je dis toujours les bonnes idées par ‘Ça aurait dû être moi !' »

Le co-animateur Marc Bernardin est intervenu pour souligner que Smith avait en fait participé à une émission comme celle-ci avec Hommes de bande dessinée, une émission de téléréalité pour AMC, amenant Smith à commenter: « C’était la réalité, si seulement j’avais écrit un script. Ça a l’air bien, l’épisode dans lequel je suis est très drôle. Encore une fois, j’espère que je n’ai pas f- ck leurs plans. J’ai eu une grosse putain de gueule… J’ai passé un bon moment, c’était une chose tellement amusante à faire. Je leur ai dit que je vis si près que vous pourriez m’écrire dans chaque épisode, ils étaient comme ‘hahaha’ et j’étais comme ‘Non, je suis vraiment sérieux.’ Maintenant, probablement après ça, ils se disent: ‘Tu ne reviendras jamais, tu gâches putain.' »

Voilé! n’a actuellement aucune date de sortie prévue, mais raconte l’histoire de Milo, qui s’associe à une nouvelle collègue Ruby pour créer le meilleur roman graphique au monde tout en travaillant dans la librairie de bandes dessinées titulaire. La série de 13 épisodes a été commandée en mars de cette année et la série met en vedette Kate Godfrey dans le rôle de Ruby et Anton Starkman dans le rôle de Milo, qui sont décrits respectivement comme « un nerd extraverti et impulsif de la culture pop dont la connaissance encyclopédique des bandes dessinées la rend irremplaçable en tant que nouvelle location chez Warped ! » et « le chef intelligent et responsable de la librairie de bandes dessinées qui utilise constamment sa créativité pour éviter les ennuis à lui et Ruby ».

Comme si Kevin Smith n’était pas assez occupé, avec le travail de post-production en cours avec Clerks III et la touche finale apportée à la seconde moitié de son Maîtres de l’Univers série, on dirait qu’il est toujours content d’être sur le petit écran, et comme il l’a dit, étant propriétaire d’un magasin de bandes dessinées, il faut dire que Voilé! semble être le choix parfait pour qu’il apparaisse. Le mérite des citations de Smith ci-dessus revient à ComicBook.com.