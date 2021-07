Kevin Smith fait face à la colère des fans en tant que maîtres de l’univers: les bombes de score du public de l’Apocalypse

Les Maîtres de l’Univers : Révélation est arrivé sur Netflix et le verdict de Rotten Tomatoes est une affaire tellement opposée que c’est presque comme He-Man et Skeletor eux-mêmes. Dans un événement sans précédent, ce sont les critiques qui ont laissé une série de critiques élogieuses à hauteur d’un taux d’approbation de 97%, tandis qu’un assaut absolu de mauvaises critiques du public a laissé la série avec un coup presque écrasant de 42. %, venant apparemment principalement des fans du dessin animé original des années 80. Qu’est-ce qui a pu provoquer un tel contrecoup sur ce qui semblait être la grande suite de l’histoire de He-Man d’un homme qui semblait bien d’accord avec ce que les fans attendaient ? En un mot : Teela.

Alors que le créateur Kevin Smith, qui a pris autant de dénigrement personnel que Maître de l’Univers : Révélation lui-même, a proclamé interview après interview qu’il s’agissait certainement d’un spectacle He-Man, une continuation du scénario de la série originale, et qu’il n’était en aucun cas sur le point d’en faire « The Teela Show », il semble qu’il ait peut-être été un peu lâche avec la vérité en ce qui concerne de nombreux fans. Alors que d’autres ont affirmé que les « mecs sont en train de pisser » avec leur héros masculin préféré étant obligé de partager beaucoup de temps à l’écran avec Teela, il y a apparemment un argument égal des deux côtés venant de ceux qui ont vu les premiers épisodes.

Je pense que les gens sont à juste titre contrariés qu’une émission commercialisée sous le nom de HE-MAN écarte HE-MAN et Skeletor… vous savez que les personnages les plus emblématiques que tout le monde aime la série ne concernent même pas l’homme, mais il s’appelle l’homme – Dingus (@DingusXXL) 23 juillet 2021

« Je pense que les gens sont à juste titre contrariés qu’une émission commercialisée sous le nom de HE-MAN écarte HE-MAN et Skeletor … vous savez que les personnages les plus emblématiques que tout le monde aime la série ne concernent même pas l’homme, mais il s’appelle l’homme », a déclaré un utilisateur de Twitter. Un autre utilisateur est allé encore plus loin, appelant Kevin Smith comme un menteur complet en ce qui concerne le marketing de l’émission, écrivant: « Écoutez, Kevin a dit que c’était comme l’original. Il a également dit que Heman n’était pas mis à l’écart. Il a menti à propos de tout cela. Alors oui, les gens sont un peu « C’est comme le spectacle dont vous vous souvenez » Mais ce n’est pas le cas. Ce sont les faits et c’est le résultat. «

La série originale s’intitulait He-Man et les maîtres de l’univers, alors que la nouvelle série abandonne le nom He-Man. De cette façon, Smith a effectivement supprimé tous ces cris de « mais cela s’appelle He-man » parce que ce n’est tout simplement pas le cas. Cependant, ce qu’on ne peut nier, c’est que Smith a passé la plus grande partie du mois dernier à affirmer à maintes reprises qu’il s’agissait d’une continuation de l’histoire de He-Man. C’est peut-être juste une question de point de vue ? Quiconque a réellement regardé l’original sait que même si He-Man et Skeletor étaient dominants dans la série, Teela avait parfois des épisodes qui concernaient principalement son personnage, le même qu’Orko. Peut-être que si Smith avait réussi à garder au moins les deux premiers épisodes concentrés sur le muscle d’Eternia, alors l’indignation n’aurait peut-être pas été aussi forte.

Sur Rotten Tomatoes, les commentaires étaient tout aussi cinglants. Matthew S a fustigé: « Imaginez que vous alliez au premier film de Spiderman et qu’il s’agissait de tante May et de sa quête pour trouver un nouvel oncle Ben, tandis que Peter Parker est un nerd faible pendant la majeure partie du film et voit à peine le méchant et le héros se battre … c’est ce qu’il a fait… a pris une propriété et l’a utilisé pour se faufiler un cheval de Troie dans une série Teela. » Un autre a ajouté un commentaire qui résonne avec beaucoup de redémarrages dans, « Pourquoi faire quelque chose où vous tuez le principal dans les épisodes 1 et 5. Ce n’était pas ce que les fans voulaient. Faites juste quelque chose d’original si vous n’allez pas utiliser le personnage principal ou méchant principal. »

Cependant, une diatribe en particulier a résumé le consensus de haine contre la série avec: « À l’ère des redémarrages, j’en ai regardé beaucoup qui n’ont pas compris le matériel source, d’autres qui étaient là dans l’esprit mais n’ont pas réussi à raconter une histoire bonne ou divertissante , et d’autres qui étaient tout simplement horribles. Maîtres de l’Univers : Révélation est de loin le pire d’entre eux. Il échoue en tout point, une insulte paresseuse aux fans de la franchise. Je sais que « bait and switch » est une expression souvent galvaudée lorsqu’il s’agit de critiquer occasionnellement les médias, mais sérieusement, s’il y a eu un redémarrage méritant cette critique, c’est bien cette émission. Une vraie honte. Si je pouvais noter ce zéro étoile, je le ferais. »

Ayant déjà vu des redémarrages moyens comme Contes de canard, des abominations comme Rugissement des Thundercats ! et le radicalement modifié Elle-Ra, il semble qu’il y ait une fatalité dans les redémarrages modernes qui semblent vouloir apporter tellement de changements aux anciennes franchises qu’ils perdent de vue ce qui les a rendus populaires en premier lieu. Comme Kevin Smith le découvre, c’est une chose de réinventer une propriété très appréciée, mais cela ne plaira jamais à ceux qui s’attendent à quelque chose de différent.

