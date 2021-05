Kevin Smith est prêt à retourner au cinéma après avoir vu la bande-annonce de Venom 2

Le cinéaste et amateur de bandes dessinées Kevin Smith est ravi après avoir vu la nouvelle bande-annonce de Venom: Let There Be Carnage. Une suite directe du succès de 2018 qui ramène Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock, la bande-annonce officielle est sortie pour Venin 2 cette semaine. Taquinant le chaos à venir avec Woody Harrelson jouant à Carnage, la bande-annonce a de nombreux fans de Marvel qui anticipent fortement la sortie de la suite cet automne.

S’adressant à la nouvelle bande-annonce sur son Fatman au-delà Podcast, Kevin Smith a clairement indiqué qu’il était parmi les plus excités de voir Venin 2. Alors que le film semble être très amusant, Smith a également estimé qu’il voulait voir un peu plus de Carnage que le taquin rapide montré dans la bande-annonce. Via ComicBook.com, voici ce que Smith avait à dire.

« Donc, la bande-annonce a l’air bien et amusante. Je n’ai rien vu de semblable, je suppose que le méchant est Carnage. Donc, il y a votre putain de méchant, Woody Harrelson qui mâche le paysage et quel est son nom, putain À M [Hardy] juste f * cking mâcher le paysage encore une fois mec, de cette bonne manière. Il semble passer un bon moment. J’attends cela avec impatience. Tu sais, j’aurais aimé voir beaucoup plus de Carnage, mais je verrai ça quand je verrai le film. «

Il y aura certainement beaucoup plus de Carnage à voir dans le film, ce qui, selon certains fans, a de vraies vibrations de Maximum Carnage. Quant à Kevin Smith, il se fait un devoir de voir Venom: Que le carnage soit sur grand écran lors de sa sortie. Comme il l’explique sur le podcast, Smith a attendu de voir l’original Venin en 2018, ce qui n’était pas aussi puissant sur le petit écran à la maison que dans un cinéma. Il ne fera plus cette erreur avec Venin 2, et il y a de fortes chances que cela fasse pleurer Kevin Smith.

«Je ne suis pas sorti pour voir le premier au théâtre, puis quand je l’ai regardé à la maison, je me suis dit: ‘Oh, j’aurais vraiment apprécié ça’ alors je vais en fait aller voir ça au théâtre. Je ne l’étais pas ‘ Une de ces personnes qui dit: «Je veux que le monde ouvre les hommes, j’en ai marre de cette merde». J’étais comme, je comprends, nous devons tous nous cacher du germe, mais vous savez que j’ai eu mes doubles coups maintenant depuis un moment et les chiffres ici en Californie continuent de chuter il y a un jour la semaine dernière où personne n’est mort de f * cking COVID et tout ça, on dirait que nous retournons à cet endroit où le monde va commencer à s’ouvrir de plus en plus. «

Venom: Que le carnage soit sortira le 24 septembre 2021. Andy Serkis réalise en utilisant un scénario écrit par Kelly Marcel. Avec Hardy comme Venom et Harrelson comme Carnage, la suite fait également intervenir Haomie Harris en tant que supervillain Shriek. Michelle Williams, Reid Scott, Stephen Graham, Peggy Lu, Sean Delaney et Larry Olubamiwo sont également à l’affiche. Les commentaires de Smith sur la bande-annonce proviennent du podcast Fatman Beyond.

Sujets: Venom 2, Salles de cinéma