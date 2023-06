Kevin Smith espère toujours voir Nicolas Cage obtenir son propre film Superman

Cet article contient des spoilers pour The FlashDans un sens, Kévin Smith a finalement obtenu son souhait de voir Nicolas Cage comme Superman sur grand écran.







Dans les années 1990, Smith a écrit un scénario pour le film non réalisé Superman vit, et son idée à l’époque était de faire de Nicolas Cage l’homme d’acier. Dans le DVD de 2002 Une soirée avec Kevin Smith, le réalisateur a longuement parlé des problèmes qu’il a rencontrés pour assembler le scénario sous la direction du producteur Jon Peters. Cela inclut l’insistance de Peters pour que le film inclue une scène de Superman combattant une araignée géante. À un moment donné, Tim Burton a embarqué dans le projet en tant que réalisateur, et bien que le scénario de Smith ait été jeté, Burton est resté fidèle au choix de Smith de faire de Cage le rôle de Clark Kent. Cependant, bien qu’il existe des images de test de Cage dans le costume pendant la pré-production, le film a finalement été abandonné.

Si nous avançons rapidement jusqu’à l’été 2023, Cage a fait une apparition surprise sur grand écran avec une apparition en tant que Superman dans Le flash. Il est l’une des multiples variantes de Superman à montrer dans le film, et en référence à la célèbre histoire de Smith sur le fait qu’on lui a dit de faire combattre Superman contre une araignée géante, c’est exactement ce que Cage’s Man of Steel peut être vu faire dans le film. Dans une nouvelle interview avec Pierre roulante, Kevin Smith a fait remarquer à quel point il était incroyable de voir ce moment se dérouler sur grand écran, et il admet maintenant que Peters avait peut-être raison depuis le début à propos de cette araignée géante.

Smith a expliqué: « J’ai l’impression que Peters et moi, qui ne pourrions pas être plus différents l’un de l’autre, mais sont deux personnes incroyablement satisfaites en voyant ce moment où il a finalement eu son araignée géante combattant Superman. Et j’ai enfin pu voir Nic Cage être Superman. Cela a été un délice absolu pour moi… Une des premières choses que j’ai pensé quand j’ai vu [the giant spider] à la première est, ‘Bon sang, ça aurait marché.’ Même si j’avais l’habitude de me moquer de Jon Peters, ça avait l’air dur à cuire. »

En voyant Superman de Cage en action, Smith se sent plus convaincu que jamais que l’acteur a besoin de son propre long métrage dans le rôle. Il a observé les choses que les gens ont dites à propos du caméo dans Le flash et se demande si cela donnera enfin au film non réalisé Cage Superman l’élan dont il a besoin pour enfin être réalisé.

« J’ai lu un tas de gens sur Twitter dire, ‘Quand cette scène s’est produite, le public a éclaté.’ Donc, si je suis Warner Bros., je vais, comme, « F ** k it. Il y a un multivers, mec. Donnons à Nic Cage un film de Superman « , dit Smith. « Vous n’êtes pas obligé d’être le seul Superman, mais pourquoi pas ? Nous avons plusieurs Batman. Je veux dire, merde, ce serait l’un des films de Superman les plus intéressants jamais réalisés. Avec tout le respect que je dois à James Gunn et L’héritage de Superman, comme, vous parlez de l’un des plus grands acteurs américains vivants. Je soutiendrais toujours ce jeu à 100%. »







Qui sera le prochain homme d’acier ?

En effet, James Gunn a écrit le scénario et réalisera un prochain film intitulé Superman : Héritage. Après avoir dit à Henry Cavill de frapper les briques, Gunn a dit qu’il choisirait un acteur plus jeune pour jouer son Superman. Différents noms sont apparus dans la rumeur comme candidats possibles pour le rôle, mais personne n’a encore été officiellement annoncé.

Gunn a également confirmé que la production de Superman : Héritage ne signifie pas qu’il ne peut y avoir qu’un seul homme d’acier sur grand écran. Il a dit que le standalone Superman Le redémarrage écrit par Ta-Nehisi Coates n’a pas été annulé, non affecté par les plans de Gunn avec Peter Safran pour la DCU. Dans le même temps, Gunn dit également qu’il n’a pas encore vu le scénario de ce film, il n’y a donc toujours aucune garantie que le film se produira définitivement.

Dans tous les cas, la porte est ouverte pour qu’il y ait plus d’un Superman volant dans les théâtres, alors peut-être que le moment est venu pour que le film Nic Cage Superman se produise.