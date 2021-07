Kevin Smith donne la mise à jour de Masters of the Universe Part 2, révèle pourquoi il a fait la série

Kevin Smith a passé la majeure partie d’un mois à rédiger sa « lettre d’amour » aux fans de dessins animés des années 80 He-Man c’est sa nouvelle série Netflix, Maître de l’Univers : Révélation. La réaction que la série a reçue n’est probablement pas celle qu’espérait Smith, de nombreux fans de la série originale étant plus qu’un peu mécontents de sa « poursuite » de la franchise classique. Smith est un super-fan autoproclamé du dessin animé, ce qui permet de comprendre facilement pourquoi Netflix voulait qu’il apporte le renouveau aux écrans et difficile de comprendre comment tout s’est apparemment mal passé avec son public principal. Smith a récemment expliqué pourquoi il a relevé le défi et le public cible qu’il visait à plaire avec sa nouvelle vision.

Selon Kevin Smith, son objectif principal était de faire les choses que la série originale ne pouvait pas faire, comme des personnages et un scénario plus matures, des conséquences réelles et la mort apparente de He-Man lui-même. « Je sais à quoi ressemble une base de fans quand ils ne comprennent pas ce qu’ils ont grandi en regardant. Vous pensez que je vais être le gars de la chute pour ça? Si je suis impliqué dans quelque chose, ce sera vrai pour ce que c’est. Ce sera fidèle à la franchise », a souligné Smith.

Lorsqu’on lui a offert la chance de diriger la série, l’idée de Smith a été présentée par Ted Biaselli, directeur de la série originale chez Netflix, et la perspective de ce qu’ils voulaient était suffisante pour que Smith soit immédiatement intéressé. Selon Smith, le pitch était de supprimer les éléments de la série originale qui en faisaient un « endroit sûr » où personne ne mourait et où tout sentiment de danger était pratiquement inexistant. Smith a été chargé de créer une version plus adulte de He-Man et les maîtres de l’univers, dans lequel les fans de la franchise pourraient s’inquiéter des personnages. Il s’est avéré qu’ils ne s’inquiétaient apparemment que du manque de He-Man.

Smith a pris la décision audacieuse de retirer He-Man et Skeletor de la série dans l’épisode d’ouverture, laissant le reste de la première partie de la première saison dirigé par Teela. Cela en soi s’est avéré problématique pour la série de Smith, car beaucoup ont vu que le personnage de Teela était antipathique, abrasif et » agissant comme un enfant gâté » pour la plupart de la série jusqu’à présent. Cela dit, Smith va de l’avant avec les nouveaux épisodes et était heureux de donner une mise à jour aux fans qui ont apprécié le renouveau.

Merci! @bearmccreary vient d’enregistrer la partition de l’orchestre en direct pour l’épisode 10 et nous avons terminé le mixage sonore sur l’Ep 8. Donc @MastersOfficiel Revelation Part 2 est officiellement verrouillé, presque emballé et prêt à partir ! (Et SPOILERS !!! Les deux combats He-Man vs SkeleGod sont brutaux.) https://t.co/mePwH5jtIC – KevinSmith (@ThatKevinSmith) 25 juillet 2021

Smith a déclaré: « Merci! @bearmccreary vient d’enregistrer la partition de l’orchestre en direct pour l’épisode 10 et nous avons terminé le mixage sonore sur l’Ep 8. Donc @MastersOfficial Revelation Part 2 est officiellement verrouillé, presque emballé et prêt à partir ! SPOILERS !!! Les deux combats He-Man contre SkeleGod sont brutaux.) «

Même avec des fans inconditionnels qui ont démoli la série avec très peu de chances de représailles, peu importe ce qui arriverait dans la deuxième partie de la saison, la série a suscité de plus en plus d’éloges. Smith a réussi à garder la plupart des personnages en ligne avec leurs itérations d’origine, et il a même réussi à lier des œufs de Pâques et des éléments du film de Dolph Lundgren, qui avaient auparavant très peu de liens avec le dessin animé. Avec le travail sur la seconde moitié de la saison qui avance clairement, il semble probable que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour voir comment le reste de l’histoire se déroulera.

Sujets : Maîtres de l’Univers, He-Man et les Maîtres de l’Univers